Tarif-Knaller: 40 GB LTE für 20 Euro - monatlich kündbar

Bei mobilcom-debitel gibt es den neuen Deal, der nur wenige Tage übers Wochenende hinaus gültig ist. Buchst du in diesem Zeitraum, kannst du den Tarif green LTE mit satten 40 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat für bis zu 24 Monate zum Vorzugspreis nutzen. Die Grundgebühr beträgt dann nur 19,99 Euro statt regulär 34,99 Euro. Willst du nur eine Zeit überbrücken, keine Sorge: Der Vertrag ist monatlich kündbar.

Kaufargument Nummer 1 ist das große Datenvolumen und die nicht gedeckelte Geschwindigkeit im Download. Aber daneben gibt es zusätzlich zur Flexibilität noch eine Reihe weiterer Vorteile, die du mit dem Tarif nutzen kannst. Auch eine schnell aus dem Weg zu räumende Kostenfalle lauert in dem Kombi-Angebot. Auch Zugang zum neuen 5G-Netz wird dir in dem Tarif noch verwehrt – das ist bislang nur einigen Netzbetreiber-Vertägen vorbehalten. Wir schlüsseln den 40-GB-Deal bis ins kleinste Detail auf.

Ende des Angebots ist – sofern es nicht kurzfristig verlängert wird – am 11. Mai um 18 Uhr. Der Vertragspartner ist mobilcom-debitel.

40 GB, LTE Max und Allnet-Flat – Der Tarif im Check

Für 19,99 Euro Grundgebühr gibt es monatlich 40 GB Datenvolumen und eine Allnet Flat (Anrufe und SMS). EU-Roaming ist mit drin und das Datenvolumen verbrauchst du mit maximalem LTE-Speed – bis zu 225 MBit/s – im O2-Netz. Einmalig entstehen noch mal 9,99 Euro Anschlusspreis. Hier sind die Details noch mal im Überblick:

Grundgebühr: 19,99 Euro (maximal 24 Monate lang, Tarif monatlich kündbar)

Anschlusspreis: 9,99 Euro (einmalig)

40 GB Datenvolumen

Bis zu 225 MBit/s LTE im O2-Netz

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

EU-Roaming

VoLTE und WiFi-Call

Extra: 2 Monate Gymondo gratis

Mit VoLTE und WiFi-Calls ist der Tarif außerdem mit Extras ausgestattet, die die Telefonqualität deutlich verbessern. Lange Zeit waren solche Features nur den originalen und viel teureren Netzbetreiber-Verträgen vorbehalten.

Der 40-GB-Tarif lohnt sich für Power-User, dank seiner monatlichen Flexibilität als Übergangs-Tarif und auch als Zweit-SIM mit ordentlich Datenpuffer. Mehr Datenvolumen gibt’s sonst nicht ohne Weiteres für 20 Euro. Willst du den Tarif als deinen neuen Hauptvertrag nutzen, kannst du deine alte Rufnummer einfach mitnehmen – sofern du nicht vorher auch schon einen mobilcom-debitel-Vertrag hattest.

Kündigung nicht vergessen: Das musst du beachten

Die Gratismonate bei der Fitness-App Gymondo verlängern sich ohne Kündigung in ein zusätzlich kostenpflichtiges Abonnent. Hast du nicht vor, den Service überhaupt oder länger als diese zwei Monate zu nutzen, solltest du ihn also bis dahin kündigen, selbst die zwei Monate sind keine Pflicht. Auch danach – die Grundgebühr beträgt 8,99 Euro – lässt sich Gymondo monatlich kündigen. Gekoppelt sind die beiden Angebote – also Gymondo und der Mobilfunkvertrag – nicht.

Der Angebotspreis von 19,99 Euro für den Tarif gilt maximal für 24 Monate in Reihe. Das heißt, spätestens zu diesem 24. Monat solltest du den Tarif kündigen, da er ab dem 25. Monat direkt teurer wird und fortan 34,99 Euro kostet.

