Tarif-Hammer am Black Friday: Irre günstige Handytarife

Früher, als Speicherplatz von Handys nicht in GB, sondern in Rufnummern und SMS angegeben wurde, wusste man noch, in welchem Netz sich der Gesprächspartner befindet. Seit 2002, als die Rufnummernmitnahme eingeführt wurde, ist das nicht mehr ersichtlich. Doch ist das überhaupt noch wichtig?