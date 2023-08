Tarif-Hammer mit Pixel 7 zum Spar-Preis + 130-Euro-Gutschein geschenkt!

Wenn du einen neuen Tarif mit einem Smartphone und einem top Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, liefert dir otelo bis zum 23. August den perfekten Deal. Bereits der Tarif mit seinen 30 GB für monatlich 29,99 Euro kann sich absolut sehen lassen. Hinzu kommt mit dem Google Pixel 7 aber ebenfalls noch ein Smartphone der Spitzenklasse – und das zum Schnäppchen-Preis! Abgerundet wird das starke Angebot noch von einem coolen Geschenk-Gutschein im Wert von 130 Euro. Alle Details zu diesem einzigartigen Tarif-Deal bekommst du hier.

130 Euro geschenkt: So holst du dir den Tarif mit dem BestChoice Gutschein

Bevor wir uns dem Tarif samt dessen Sparpotenzial widmen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Gutschein-Aktion. Um dir den otelo-Tarif mit dem Geschenk-Gutschein zu sichern, musst du auf dieser Aktionsseite deine E-Mail-Adresse beim entsprechenden Angebot zum Pixel 7 eintragen. Alternativ kannst du den identischen Tarif übrigens auch mit dem Pixel 7a abschließen. Anschließend wirst du zum Angebot von otelo weitergeleitet. Den BestChoice-Gutschein erhältst du nach erfolgreichem Vertragsabschluss spätestens bis zum 23. November ganz simpel per Mail. Die 130 Euro kannst du dann bei einem Händler deiner Wahl ausgeben: Amazon, MediaMarkt, Ikea, H&M, Zalando, Douglas, Rossmann und viele mehr sind Teil der Aktion.

→ Pixel 7 mit 30-GB-Tarif für 29,99 Euro + 130-Euro-Gutschein

1 Euro pro GB ist eine durchaus gute Faustregel bei Tarifen – und beim Bundle mit dem Pixel 7 bekommst du bei otelo genau das. 30 GB LTE-Datenvolumen kosten hier nämlich 29,99 Euro im Monat. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s – eine Geschwindigkeit, die für Social Media, Streaming und Co. vollkommen ausreicht. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Während andere Anbieter gut und gerne 20 bis 40 Euro als Anschlusspreis verlangen, zahlst du bei diesem otelo-Angebot hierfür lediglich 9,99 Euro. Wenn du deine Rufnummer mitnimmst, bekommst du übrigens einen 10-Euro-Bonus und holst dir die Anschlusskosten somit direkt wieder.

Ein Schnäppchen ist zudem der Gerätepreis für das Pixel 7: Das Google-Gerät kostet nämlich vorerst nur einen Euro! Gleichzeitig zahlst du bei dem Bundle aber natürlich auch monatlich einen gewissen Aufpreis. Die otelo Allnet Flat Classic ist sonst mit einem Preisschild von 19,99 Euro im Monat versehen – du zahlst monatlich also 10 Euro extra für das Pixel 7. Dennoch bietet das Angebot ein heftiges Sparpotenzial, denn einzeln im Netz kostet das Google-Gerät locker 499 Euro oder mehr.

Preis-Check: So knackst du fast 400 Euro Sparpotenzial

Rechnen wir den Tarif einmal durch. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle mit dem Pixel 7 Gesamtkosten in Höhe von 730 Euro an. Holst du dir den otelo-Tarif und das Pixel 7 hingegen einzeln, musst du satte 988 Euro blechen. Du sparst trotz des Aufpreises von 10 Euro pro Monat bei dem Angebot also starke 258 Euro. Rechnet man dann noch die 130 Euro vom BestChoice Gutschein obendrauf, bietet dir der Tarif-Deal ein Sparpotenzial von fast 400 Euro!

Das beste Google-Handy? Alle Infos zum Pixel 7

Neben der großen Ersparnis rund um den BestChoice-Gutschein ist aber natürlich das Pixel 7 das absolute Highlight der Aktion. Mit dem Google-Smartphone holst du dir nämlich wirklich ein Top-Gerät, welches unter anderem mit seiner tollen Performance zu überzeugen weiß. Hierfür ist hauptsächlich der verbaute Google Tensor 2 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Gleichzeitig profitiert man bei Google-Handys aber auch stets davon, dass Soft- und Hardware aus dem gleichen Haus stammen.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Ein weiterer Hingucker beim Pixel 7 ist das schicke 6,3 Zoll OLED-Display mit 90 Hz sowie einer Pixeldichte von 418 ppi. Das 5G-Smartphone wusste in unserem Test aber insbesondere auch mit seinem Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera zu überzeugen. Für all deine Bilder und Videos stehen dir aber leider nur 128 GB Speicher zur Verfügung. Dafür können sich die lange Akkulaufzeit sowie der Schutz gegen Untertauchen nach IP68 absolut sehen lassen.