Kein Scherz: Hier bekommst du das Galaxy S23 über 400 Euro billiger

Oftmals werden Tarif-Bundles mit Schnäppchen-Preisen von einem Euro angepriesen, gleichzeitig werden die Gerätekosten für das zugehörige Smartphone dann jedoch über die monatlichen Kosten wieder reingeholt. Und zugegeben: Auch bei diesem Tarif-Deal mit 50 GB Datenvolumen gibt es einen monatlichen Aufpreis. Dennoch zahlst du über die 24 Monate Vertragslaufzeit lediglich 270 Euro für das Samsung Galaxy S23 und sparst dadurch insgesamt deutlich über 400 Euro! Wir rechnen vor.

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Telekom-Tarif zum Samsung Galaxy S23. Für 29,99 Euro im Monat werden dir hier ganze 50 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s im laut Tests besten Netz Deutschlands unterwegs und zahlst deutlich weniger als einen Euro pro Gigabyte. Hinzu kommt ebenso noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Zu den weiteren Vorteilen zählen zudem noch VoLTE und WiFi-Calling für eine verbesserte Sprachqualität und einen besseren Empfang. Der Tarif ist außerdem auch als eSIM erhältlich.

Preis-Check: So rechnet sich der Deal

Für die monatlichen Grundkosten in Höhe von 29,99 Euro wird dir bei dem Telekom-Tarif also einiges geboten. Hinzu kommen allerdings noch 19,99 Euro als einmaliger Anschlusspreis, sowie 179,99 Euro für das Galaxy S23. Über die 150 Euro Cashback-Aktion drückst du diesen Preis jedoch problemlos auf 29,99 Euro.

Doch zahlst du für das top Samsung-Gerät dann wirklich nur rund 30 Euro? Leider nicht ganz. Im Vergleich zum aktuellen Einzelpreis für den Green LTE 50 GB Tarif (mtl. 19,99) zahlst du hier einen Aufpreis von 10 Euro pro Monat, wodurch du über die Laufzeit von 24 Monaten insgesamt dann rund 270 Euro für das Galaxy S23 zahlst. Dies ist jedoch immer noch ein absoluter Schnäppchen-Preis – immerhin kostet das Handy einzeln mindestens 683 Euro oder mehr.

Und so ergibt sich dann auch die tolle Ersparnis bei diesem Tarif-Bundle. Nach 24 Monaten kommst du hierbei nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von rund 769 Euro. Holst du dir den Tarif und das Galaxy S23 hingegen einzeln, musst du über 1.193 Euro zahlen. Du sparst also satte 424 Euro und bekommst dafür einen Vielsurfer-Tarif mit einem Top-Smartphone.

→ Galaxy S23 mit 50 GB Telekom-Tarif für monatlich 29,99 Euro

Samsung Galaxy S23 – Kompakte Größe mit toller Akkuleistung

Das Galaxy S23 zeichnet sich auf den ersten Blick insbesondere seine handliche Größe rund um das 6,1-Zoll-AMOLED-Display aus. Doch in dem kompakten Gerät steckt auch ordentlich Power: So sorgt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher für eine stets flüssige Nutzererfahrung. Der Bildschirm selbst weiß hingegen mit einer Pixeldichte von 422 ppi sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hz ebenso technisch vollends zu überzeugen.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Ein weiteres Highlight beim Galaxy S23 ist die Akkuleistung. Der Akku hat zwar nur eine Kapazität von 3.900 mAh, konnte in unserem Test aber dennoch mit einer guten Laufzeit von über 13 Stunden überzeugen und so etwa seinen Vorgänger, das Galaxy S22, deutlich in den Schatten stellen. Wenn du möglichst günstig an das Galaxy S23 kommen möchtest, und du gleichzeitig auch einen starken Tarif suchst, kannst du hier bedenkenlos zuschlagen.