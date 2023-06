Tarif-Hammer: Hier bekommst du 20 GB für 10 Euro – keine Vertragsbindung

Der Mobilfunkdiscounter Lebara setzt auf Prepaid-Tarife – du hast also keine Mindestlaufzeit über mehrere Monate und kannst deinen Mobiltarif alle 28 Tage neu ausrichten. Cool ist außerdem: Dir stehen bis zu 50 Freiminuten aus einigen Nicht-EU-Ländern zur Verfügung. So kannst du auch aus dem Sommerurlaub kostenfrei mit deinen Liebsten zu Hause telefonieren. Aktuell lockt der Anbieter mit zwei Tarif-Schnäppchen: 20 GB Datenvolumen für 9,99 Euro und 6 GB für 4,99 Euro. Wir schauen uns die Deals genauer an.

Während der Tarif Hello! S Prepaid normalerweise nur 4 GB Datenvolumen bereithält, stehen dir jetzt sechs Monate lang satte 20 GB in LTE-Geschwindigkeit für 9,99 Euro/28 Tage zur Verfügung. Allerdings rutscht das Datenvolumen nach 24 Wochen beziehungsweise sechs Monaten wieder auf 4 GB – dann sind zehn Euro definitiv zu teuer. Da du dich aber nicht für mehrere Monate bindest, kannst du danach einfach einen anderen Tarif wählen. Zum Beispiel 6 GB für 4,99 Euro von Lebara (Hello! XS Prepaid Flat).

Beim Hello! S Prepaid Tarif bekommst du zusätzlich zum Datenpaket noch eine Allnet-Flat für SMS und Telefonate innerhalb Deutschlands dazu sowie die vorhin erwähnten 50 Minuten in 50 Länder. Darunter unter anderem Brasilien, Kanada, Indien und Indonesien. Dank EU-Roaming profitierst du zudem in EU-Ländern von denselben Konditionen wie auch in Deutschland.

6 GB für 4,99 Euro – Tarif für Sparfüchse

Falls dir ein kleineres Datenvolumen ausreicht, könnte sich auch der Prepaid-Tarif Hello! XS Prepaid Flat für dich lohnen. Hier zahlst du ebenfalls für jeweils 28 Tage eine Grundgebühr für mobile Daten, Allnet-Flat und 50 Minuten in 50 Länder. An ein paar Stellen unterscheidet sich der Tarif jedoch vom 20-GB-Angebot. Denn hier ist nur eine Telefon-Flat mit dabei, SMS sind nicht inklusive. Dafür bleibt der Preis von 4,99 Euro für 6 GB Datenvolumen dauerhaft bestehen. Du musst also nicht nach sechs Monaten wechseln, um permanent einen guten Preis zu zahlen.

Wichtig ist noch: Die Angebote gelten beide nur für Neukunden. Du kannst also nicht von einem anderen Lebara-Tarif zu einem der aktuellen Deals wechseln. Außerdem sind die Zeiträume von je 28 Tagen keine vollen Monate – aufs Jahr gerechnet musst du also so gesehen rund 13 Mal die jeweilige Gebühr zahlen (28 Tage x 12 Monate = 336 Tage). Und dennoch: Die Preise für beide Tarife sind im Marktvergleich ziemlich gut und daher trotzdem einen Blick wert.