Tarif-Hammer! 18 GB LTE für 12,99 Euro – monatlich kündbar!

Welches das beste Handynetz in Deutschland ist, ist immer eine Frage der persönlichen Umstände. In einigen Regionen Deutschlands geht noch immer nichts ohne Telekom oder Vodafone. Doch in anderen Gegenden ist O2 mittlerweile sogar der beste Netzbetreiber. Im Kern gilt: Für den Großteil reicht das O2-Netz aus. Nicht umsonst verzeichnet dieses Netz auch die meisten aktiven SIM-Karten. Und dieser aktuelle Deal wird dazu beitragen, dass es noch mehr werden.

Denn freenet startet einen Tarif-Kracher im O2-Netz, bei dem du eigentlich alles bekommst, was du für deine Handynutzung brauchst, weniger als 13 Euro monatlich zahlst und trotzdem flexibel bleibst. Es gibt nämlich keine langen Vertragslaufzeiten.

Bei Freenet gibt’s die green LTE Allnet Flat im Netz von O2 aktuell für 12,99 Euro im Monat. Was bekommst du dafür?

Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze

SMS-Flatrate in alle deutschen Netze

18 GB LTE-Datenvolumen pro Monat

bis zu 50 Mbit/s im Downstream

EU-Roaming inklusive

VoLTE & WiFi Calling möglich

nur 9,99 Euro Anschlusskosten

monalich kündbar

Hier buchen (Vertragsbeginn bis 30. September möglich)

Gerade durch die monatliche Kündbarkeit in Kombination mit dem hohen Datenvolumen und dem günstigen Preis sicherst du dir hier einen wirklich attraktiven Preis. Und selbst wenn du dir unsicher bist, ob das O2-Netz in deiner Region für dich ausreichend ist, gehst du kein Risiko ein. Schließlich kannst du jederzeit wieder wechseln.

Ein ähnliches Preisniveau findest du im Markt entweder nur mit zwei Jahren Vertragslaufzeit oder deutlich höheren Einmalkosten. Unter dem Strich ist die green LTE Allnet-Flat von freenet also ein rundum günstiger und empfehlenswerter Tarif, mit dem du richtig viel Geld sparen kannst, kein Risiko eingehst und voll flexibel bleibst.