Tarif-Hammer: 10 GB für’n Zehner & top Samsung-Handy für 2 Euro dazu

Bereits ein kurzer Blick auf den Preis zeigt – bei diesem Tarif-Deal handelt es sich um ein Spitzenangebot! Immerhin bekommst du hier für 9,99 Euro im Monat 10 GB Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat zur Verfügung gestellt. Das ist an anderer Stelle schon ein Deal für sich. Hier kommt aber noch ein Handy hinzum, denn: Das wahre Sparpotenzial zeigt sich aber insbesondere bei dem Samsung-Smartphone zum Tarif: Dabei zahlst du nämlich nur 1,99 Euro für das beliebte Galaxy A14. Wir stellen dir das Tarif-Schnäppchen einmal genauer vor.

10 GB Schnäppchen-Tarif für 10 Euro – Riesen Sparpotenzial?

Schauen wir uns zunächst den Schnäppchen-Tarif bei MediaMarkt etwas genauer an. Für monatlich 9,99 bekommst du hier 10 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz von O 2 . Ein toller Deal, denn du zahlst pro GB also nur rund einen Euro. Dabei bist du mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s unterwegs – eine optimale Geschwindigkeit fürs tägliche Surfen unterwegs. Hinzu kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Übrigens: Einzeln kostet der Super Select S Tarif ebenfalls nur 9,99 Euro – für das Galaxy A14 zahlst du monatlich also keinerlei Aufpreis!

Neben eben jenen monatlichen Grundkosten musst du einmalig aber noch 29,99 Euro als Anschlusspreis zahlen. Doch keine Sorge: Über den 30-Euro-Wechselbonus holst du dir diese Kosten umgehend wieder. Dadurch bleibt nur noch der Gerätepreis für das Galaxy A14 übrig: Das starke Samsung-Handy kostet im Tarif-Bundle lediglich 1,99 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten. Ein waschechtes Schnäppchen, einzeln zahlst du für das Galaxy A14 nämlich mindestens 167 Euro.

Kein Wunder also, dass dieser Tarif-Deal ein ordentliches Sparpotenzial besitzt. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen hierbei Gesamtkosten in Höhe von knapp 246 Euro an. Verrechnet man den Einzelpreis des Galaxy A14 mit dieser Summe, ergibt dies einen monatlichen Effektivpreis von gerade einmal 3,31 Euro – und das für einen 10-GB-Tarif mit einem Top-Smartphone!

Top 5 Samsung-Gerät: Darum ist das Galaxy A14 5G so beliebt

Mit dem Samsung Galaxy A14 bekommst du ein tolles Mittelklasse-Handy zum atemberaubend kleinen Preis. Das Smartphone eignet sich dabei perfekt für den Alltag, allen voran aufgrund der tollen Akkulaufzeit. Samsung setzt bei dem Gerät nämlich auf einen 5.000 mAh starken Akku, welcher dich auch bei intensiver Nutzung problemlos durch den Tag bringen sollte. Gleichzeitig sorgt der verbaute Samsung Exynos 1330 Prozessor samt 4 GB Arbeitsspeicher für eine stets flüssige Nutzererfahrung. Der vierte Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 03.07.23) kommt also definitiv nicht von ungefähr.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

Das Display fällt mit 6,8 Zoll zudem relativ groß aus, liefert dir mit einer Pixeldichte von 400 ppi aber dennoch eine gute Auflösung. Die Bilderwiederholrate beträgt hingegen nur 90 Hz, wodurch schnelle Bewegungen im Vergleich mit 120-Hz-Display etwas unschärfer wirken können. Die etwas geringere Bildwiederholrate fällt in der Regel jedoch kaum auf und wirkt sich zusätzlich auch positiv auf die lange Akkulaufzeit aus. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der 50-MP-Hauptkamera sowie von dem erweiterbaren Speicher. Im Tarif-Bundle bekommst du nämlich die 5G-Variante des Galaxy A14 mit 64 GB Speicherplatz. Über den microSD-Slot erweiterst du diesen jedoch problemlos auf bis zu 1 TB – perfekt für all deine Bilder, Videos und sonstigen Dateien.

→ 10 GB Tarif für 9,99 Euro im Monat + Galaxy A14 5G für nur 1,99 Euro