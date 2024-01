Tarif geschenkt? Dieser Deal zum Galaxy A54 ist erstaunlich gut!

Das Galaxy A54 belegt schon seit einer gefühlten Ewigkeit den ersten Platz in unserem Leser-Ranking. Das Smartphone ist mit seinem schicken Display, starkem Akku und coolen Extras völlig zu Recht äußerst beliebt. Wenn du dir das Samsung-Handy selbst sichern möchtest, haben wir hier einen spannenden Tarif-Deal für dich. Für monatlich 14,99 Euro bekommst du hierbei 10 GB, eine Allnet-Flat sowie das Galaxy A54. Die schicken Samsung Galaxy Buds2 Pro In-Ear-Kopfhörer gibt’s sogar noch on top. Das Besondere: Über die komplette Vertragslaufzeit kommst du bei dem Bundle günstiger weg, als wenn du dir die beiden Samsung-Geräte jeweils einzeln holen würdest. Den Tarif bekommst du also quasi geschenkt. Wir schauen uns das Angebot einmal genauer an.

Der 10-GB-Tarif im Überblick

Für 14,99 Euro im Monat bekommst du bei dem Tarif-Bundle zum Galaxy A54 wie bereits erwähnt 10 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit maximal 50 MBit/s im Netz von O2 unterwegs. Diese Geschwindigkeit sollte für den Alltag rund ums Surfen, Social Media und Streaming vollkommen ausreichen. Zusätzlich profitierst du ebenfalls noch von einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist wie gewohnt ebenso inklusive. Neben den monatlichen Grundkosten fallen einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Für das Galaxy A54 und die Samsung-Kopfhörer zahlst du hingegen 39 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten.

Geschenkter Tarif? Wir rechnen vor

Doch wie genau bekommt man den Tarif jetzt rechnerisch geschenkt? Dafür schauen wir uns zunächst die Gesamtkosten für das Bundle an. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Angebot insgesamt rund 437 Euro. Zum Vergleich: Allein das Galaxy A54 kostet im Netz momentan mindestens 324 Euro. Für die Galaxy Buds2 Pro würden weitere 139,95 Euro anfallen. Die beiden Geräte kosten zusammen somit über 464 Euro – also mehr, als das komplette Tarif-Bundle von MediaMarkt! Rechnerisch bekommst du den 10-GB-Tarif dadurch wirklich einfach geschenkt zu dem Samsung-Doppelpack. Wenn du daher Interesse am Galaxy A54 hast, du zu neuen Kopfhörer nicht nein sagen würdest und du ebenso einen Tarif gebrauchen kannst, ist dieses Angebot unschlagbar!

Dies zeigt auch ein Blick auf den Effektivpreis. Hierfür nimmt man die Gesamtkosten (437 Euro), zieht davon die Gerätekosten ab (324 & 139,95 Euro) und rechnet dies durch die Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Dies ergibt die effektiven Kosten pro Monat, die bei diesem Angebot mit -1,12 Euro sogar negativ sind!

Galaxy A54: Darum ist das Handy so beliebt + Galaxy Kopfhörer on top

Mit dem Galaxy A54, das völlig zurecht den ersten Platz im Leser-Ranking belegt, erhältst du ein herausragendes Gesamtpaket für den täglichen Gebrauch. Das Samsung-Gerät besticht nicht nur durch seine kompakte Größe und das 6,4 Zoll Super-AMOLED-Display, sondern ebenso durch technische Aspekte wie die Bildwiederholrate von 120 Hz. In unserem Test gehörte das Display daher auch zweifellos zu den absoluten Highlights.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Für eine beeindruckende Leistung sorgt der Samsung Exynos 1380 Prozessor mit 8 GB RAM. Der großzügige 5.000 mAh Akku gewährleistet zudem eine zuverlässige Stromversorgung über den gesamten Tag. Ein weiteres großes Plus ist der vorhandene microSD-Slot. Dieser ermöglicht es dir, die 128 GB internen Speicher problemlos zu erweitern. Ergänzt wird dieses beeindruckende Gesamtpaket durch eine hochwertige 50-MP-Hauptkamera und den Schutz gegen das Eindringen von Wasser nach IP67.

Zusätzlich bekommst du bei dem Tarif-Deal mit den Galaxy Buds2 Pro auch noch hochwertige In-Ear-Kopfhörer dazu. Diese sind das ideale Extra zum Galaxy A54 und liefern dir einen satten Klang samt starkem ANC. Für mehr Infos zu den Stöpseln können wir dir unseren ausführlichen Test empfehlen.

→ 10 GB Tarif mit Galaxy A54 & Galaxy Buds2 Pro