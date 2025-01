Tarif für unter 2 Euro zum Samsung-Handy? Wir rechnen nach

Genau hingeschaut haben wir jetzt etwa bei einem Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt zum Galaxy S24 FE. Auf den ersten Blick ist der Deal nichts Besonderes. Das Samsung-Handy kostet dich einmalig 49 Euro, der 10-GB-Tarif ist zugleich mit 17,99 Euro sogar recht hoch bepreist. Doch stimmt dieser erste Eindruck oder lohnt sich das Ganze gegebenenfalls doch? Diese Frage beantworten wir in unserem Deal-Check.

Tarif mit Galaxy S24 FE – Das wird dir alles geboten

Bevor wir die Kosten unter die Lupe nehmen, schauen wir erst einmal kurz, was überhaupt alles drinsteckt. Allen voran bekommst du hier einen Tarif im Vodafone-Netz. Dieser bietet dir jeden Monat 10 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s, eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. SMS kosten hingegen extra, was in Zeiten von WhatsApp und Co. aber sicherlich kaum jemanden stört. Der Tarif schlägt monatlich mit 17,99 Euro zu Buche, als Anschlusspreis werden einmalig 39,99 Euro fällig.

Hinzu kommt dann natürlich noch das Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher für einmalig 49 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten). Die Fan-Edition des Samsung-Flaggschiffs punktet unter anderem mit einem schicken 6,7 Zoll Display mit bis zu 120 Hz, einem gelungenen Kamerasystem und einer soliden Akkulaufzeit. Kritik gab’s hingegen zur UVP. Unsere Kollegen von nextpit bezeichneten das Galaxy S24 FE in ihrem Test daher als „richtig gut, aber zu teuer“. Doch trifft das auch bei dem Bundle-Deal in der MediaMarkt-Tarifwelt zu?

Lohnt sich das Angebot? Wir rechnen nach

Zum Abschluss wollen wir nämlich natürlich noch unsere Frage vom Anfang beantworten: Lohnt sich das Angebot zu diesen Konditionen überhaupt? Dafür rechnen wir den Deal erstmal noch genauer durch.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du – Grundkosten, Gerätepreis + Lieferung und Anschlussgebühr inklusive – insgesamt 525,70 Euro. Zum Vergleich: Einzeln im Netz kostet dich das Galaxy S24 FE währenddessen mindestens 523,95 Euro. Und hier kommt der Clou: Du zahlst für die Kombi aus Samsung-Handy und Tarif somit nur 1,75 Euro extra. Auf den Monat gerechnet sind das sogar lediglich 0,07 Euro Aufpreis für den 10-GB-Tarif. Und das ist definitiv günstig – lohnt sich aber natürlich nur, wenn du gleichermaßen Interesse am Galaxy S24 FE und einem neuen Mobilfunkvertrag hast.

Wenn das jedoch auf dich zutrifft, kannst du dir das Tarif-Bundle bedenkenlos holen. Außerdem hat das Ganze noch einen weiteren Vorteil im Vergleich zum Einzelkauf: Du hast keine hohen Einmalkosten und bekommst trotzdem ein tolles Samsung-Gerät. Wichtig zu beachten ist jedoch auf jeden Fall auch, dass der Monatspreis nach Ablauf der 24 Monate steigt. Wir empfehlen daher definitiv eine rechtzeitige Kündigung.