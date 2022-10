Deal! 15 GB Vodafone-LTE für 9,99 Euro + 50€ Bonus

Der Tarif kommt von Freenet und schickt dich mit einer Allnet-Flat für Anrufe sowie 15 GB Datenvolumen mit LTE ins Vodafone-Netz. Saturn tritt hier also nur als Vermittler auf den Plan und bietet den Tarif „green LTE 15GB Smart“ im eigenen Webshop an. Das allerdings extrem vergünstigt und nur noch für wenige Tage – bis zum 31. Oktober.

Vodafone-Tarif kostet sonst 32 Euro – jetzt nur 9,99 Euro

Regulär kostet der Tarif satte 31,99 Euro pro Monat. Das ist ein fast schon unverschämter Preis. Und auch bei Freenet selbst ist er günstiger zu haben – für 24,99 Euro. Bei Saturn kannst du ihn nun aber für 9,99 Euro Grundgebühr bekommen. Einmalig kommen noch 39,99 Euro hinzu – als Anschlussgebühr. Versandkosten für die SIM-Karte und weitere Unterlagen berechnet der Anbieter aber nicht.

Der Preis macht ihn zur absoluten Empfehlung. Gültig ist dieser Kurs nach Buchung dann für die ersten 24 Monate. Danach würde der Vertrag dann wieder teurer werden. Daher solltest du rechtzeitig kündigen, um eben nicht in diese Kostenfalle zu tappen.

50 Euro Wechselbonus sichern

Ein weiteres Special, das den Tarif attraktiv macht, ist der Wechselbonus, den Freenet derzeit auszahlt. Wenn du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst, gibt es 50 Euro Bonus. Das wiegt bereits die Anschlussgebühr auf und verbessert den Gesamteindruck zusätzlich.

Um den Bonus zu erhalten, musst du nach Vertragsbeginn eine SMS mit dem Inhalt „Bonus“ an die Nummer 22234 senden. Diese SMS kostet dann allerdings 19 Cent – eine SMS-Flat ist in dem Tarif nämlich nicht inkludiert. Ein kleines Ärgernis in Zeiten, bei denen die Kurzmitteilung eher antiquiert wirkt. Allerdings: WhatsApp ist auch nicht unverwundbar, wie die jüngste weltweite Störung am Dienstag zeigte.

Zurück zum Deal. Hier sind noch einmal alle wichtigen Tarif-Eigenschaften und alle Kosten auf einen Blick:

Grundgebühr: 9,99 Euro (ab 25. Monat: 31,99 Euro)

Allnet-Flat für Anrufe

15 GB Datenvolumen

LTE50 im Vodafone-Netz

EU-Roaming

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernportierung

Jetzt buchen (Angebot endet am 31. Oktober)

Das Angebot gilt exklusiv in den Tairfe-Onlineshops von Saturn und MediaMarkt. Deren Shop-Betreiber S-KON wickelt die Buchung ab, dein Vertragspartner ist dann jedoch Freenet selbst. Dorthin musst du auch deine Kündigung schicken, damit du nach zwei Jahren nicht mehr bezahlst. Solltest du dies vergessen, kannst du den Vertrag danach immerhin monatlich kündigen.