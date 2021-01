Zum Wochenende gibt es wieder einige Mobilfunk-Tarifaktionen, bei denen du mehr Inhalt bekommst oder weniger Geld zahlst. Vorne mit dabei sind stets die Marken von Drillisch. Nie gehört? Hierzu gehören Tarifanbieter wie winSIM, PremiumSIM oder auch sim.de. Aber auch bei den großen Netzbetreibern selbst gibt es aktuell noch Aktionen rund um die dicken Tarife – teilweise schon mit 5G-Zugang.

Nachfolgend die aktuellen Aktionen von Freenet, Drillisch und Co.

Freenet Flex: Noch bis Anfang Februar gratis testen

Den App-Tarif Freenet Flex gibt es bis zum 6. Februar mit einem Trick gratis und unverbindlich. Derzeit gibt es keine Anschlussgebühr und so kannst du einen Tarif mit bis zu 15 GB Datenvolumen testen. Berechnet wird erst nach dem Stichtag. Bei rechtzeitiger Kündigung also gar nicht.

Außerdem neu bei Freenet: Hier kannst du mittlerweile auch Tarife mit nur 12 Monaten Laufzeit buchen.

sim.de: 10 GB für 10 Euro

Bei sim.de gibt es nur noch bis Montag (25.1.) eine Sonderaktion rund um den Tarif LTE All 8. Statt 8 gibt’s 10 GB und das für 10 statt 15 Euro. Also mehr Datenvolumen für weniger Geld. Mit 24 Monaten Laufzeit kostet der Tarif keine Anschlussgebühr. Ohne festgelegte Laufzeit fallen einmalig 19,99 Euro an.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (O2), LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Direkt buchen

PremiumSIM mit drei Aktionstarifen in dieser Woche

Gleich drei Aktionstarife bietet PremiumSIM diese Woche an. Besonders interessant für Sparfüchse dürfte der Tarif LTE S sein: Für die geringe monatliche Grundgebühr von 5,99 Euro gibt es hier 3 GB Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Normalerweise kostet der Tarif 6,99 Euro und beinhaltet ein Gigabyte weniger.

Wer noch mehr Datenvolumen braucht, wird bei PremiumSIM ebenfalls fündig: Der Tarif LTE L kommt diese Woche mit satten 8 GB Datenvolumen statt der sonst üblichen 6 GB. Hier wurde die Grundgebühr sogar noch stärker reduziert: Statt 12,99 Euro fallen nur noch 9,99 Euro monatlich an. Damit kommt er aber nicht an das oben beschriebene sim.de-Angebot heran.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (O2), LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Direkt buchen

Die Aktionstarife bei PremiumSIM laufen noch bis zum 26. Januar, 11 Uhr.

winSIM: 14 GB für 15 Euro

Vielsurfer, die einen Handytarif brauchen, der mehr als 10 GB zur Verfügung stellt, können sich diese Woche über den winSIM-Aktionstarif freuen: Für nur 14,99 Euro monatlich gibt es volle 14 GB Datenvolumen. Das sind 4 GB mehr als der Tarif üblicherweise hat und ganze 8 Euro weniger Grundgebühr, denn der Tarif LTE All 10 GB kostet normalerweise 22,99 Euro monatlich.

Vier zusätzliche Gigabyte gibt es diese Woche auch auf den kleinsten Allnet-Flat-Tarif bei winSIM: Für die üblichen 6,99 Euro monatlich bekommst du hier nicht 1 GB Datenvolumen, sondern ganze 5 GB.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (O2), LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Direkt buchen

Auch die Aktionstarife bei winSIM enden am 26. Januar um 11 Uhr vormittags.

180-Euro-Gutschein extra: 9 GB für 15 Euro

In den Tarife-Shops von MediaMarkt und Saturn gibt es noch bis Monatsende einen Extra-Gutschein zum Tarif Super Select M. Der bietet 9 GB Datenvolumen und kostet monatlich 14,99 Euro. Abgerundet wird der Tarif durch die Zugabe eines 180-Euro-Gutscheins für den jeweiligen Elektronikshop – also MediaMarkt oder Saturn. Weitere Informationen zur Aktion gibt’s in diesem Artikel.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (O2), LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Direkt buchen

Weitere aktuelle News, Ratgeber und Deals rund um das Thema Tarife findest du auf unserer Themenseite Tarife. Den geballten Marktüberblick gibt es zusätzlich in unserem großen Allnet-Flat-Vergleich.

