Tankrabatt: Jetzt 5 Cent pro Liter sparen

Schon seit Wochen bereitet es Autofahrern so ziemlich alles, aber ganz sicher keine Freude, eine Zapfsäule an der Tankstelle anzusteuern. Die Literpreise liegen aufgrund des Ukrainekriegs vielerorts noch immer jenseits der 2-Euro-Marke und sorgen so insbesondere bei Pendlern für Frust und Ärger. Da ist man für jeden Tankrabatt dankbar, den man sich sichern kann. Und genau das ist jetzt möglich. Der Lebensmittel-Discounter Lidl und der Mineralölkonzern Shell haben sich für eine vorübergehende Sonderaktion zusammengetan.

Mit Lidl und Shell 5 Cent pro Liter beim Tanken sparen

Über die Lidl Plus App kannst du dir jetzt einen Gutschein sichern, der den Literpreis aller Diesel– und Benzinkraftstoffe an teilnehmenden Shell-Stationen um 5 Cent senkt. Das Angebot gilt noch bis einschließlich 31. Mai 2022, ist aber pro Tankvorgang auf maximal 70 Liter beschränkt. In Summe kannst du also pro Tankvorgang bis zu 3,50 Euro sparen, wenn du den Gutschein einsetzt.

Es reicht aus, den Bonuscode an der Kasse der Shell-Station vorzuzeigen. Er wird dann vom Display deines Handys gescannt und du erhältst automatisch den dir zustehenden Rabatt. Zu finden ist der entsprechende Gutschein in der Lidl Plus App über das Hauptmenü („… Mehr“) und dort über den Menüpunkt „Partnervorteile“. Dort kannst du den Deal antippen und dich über den Button „Vorteil sichern“ zum Anbieter-Coupon leiten lassen. Wichtig: Mit anderen Angeboten und Rabatten, etwa der Shell Preisgarantie, ist der Rabatt-Gutschein nicht kombinierbar.

Höherer Tankrabatt: Preise vergleichen, um richtig zu sparen

Bevor du nun sofort zur nächsten Shell-Station fährst, um den Tankrabatt einzulösen, solltest du aber die Preise genau vergleichen. Das kannst du am besten schon von zu Hause über dein Smartphone und die verfügbaren Tank-Apps tun. Denn was du nicht vergessen darfst: Oft musst du bei Shell-Tankstellen einen höheren Preis pro Liter Kraftstoff zahlen, als bei anderen Tankstellen in der Umgebung.

Am Dienstagmorgen waren Shell-Stationen in verschiedenen Städten Deutschlands bis zu 14 Cent pro Liter teurer als günstigere umiegende Tankstellen. Die höchsten Preisunterschiede haben wir stichprobenartig in Frankfurt am Main, Dresden, Mannheim, Münster und Bielefeld gefunden. Teilweise war die preiswerteste Shell-Tankstelle aber auch nur 1 bis 2 Cent pro Liter teurer. Zum Beispiel in Berlin, Bonn, Duisburg, Hannover, Hamburg, Kiel, Osnabrück oder Ulm. Dann lohnt sich der Bonus-Coupon aus der Lidl Plus App natürlich so richtig.

Wann ist Tanken am günstigsten?

Und noch etwas kann dir helfen, deinen Geldbeutel zu schonen: Tanken zur richtigen Uhrzeit. Besonders in den Abendstunden kannst du im Vergleich zum frühen Morgen richtig viel Geld an der Tankstelle sparen. Aber selbst die eiserne Regel von früher, dass es abends grundsätzlich preiswert ist, eine Tankstelle anzusteuern, gilt längst nicht mehr. Ein Preisvergleich kann sich immer lohnen.