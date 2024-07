Tablet Spar-Tipp für 111 Euro – es muss nicht immer ein iPad sein!

Wer kein High-End-Tablet braucht, muss nicht zu teuren Modellen wie dem iPad Air greifen. Auch preiswerte Tablets können sich absolut lohnen – so etwa das Lenovo Tab M10 (3. Generation). Das kostet im Rahmen der Primetime-Deals von MediaMarkt jetzt nämlich nur günstige 111 Euro. Was dir für diesen Preis alles geboten wird, erfährst du hier.

10,1 Zoll Display & ansprechende Leistung: Das bietet dir das Tablet

Beim Lenovo Tab M10 (3. Gen.) strahlt dir ein 10,1-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln und maximal 320 Nits entgegen. Dadurch eignet sich das Tablet mit seiner kompakten Größe ideal für Reisen oder das tägliche Pendeln. Damit du unterwegs Serien und Filme sehen kannst, musst du diese allerdings vorher herunterladen. Im Angebot ist nämlich die Wi-Fi-Variante des Tablets. Anschließend schaust du deine Lieblingsinhalte aber in einer ordentlichen Größe und guter Auflösung. Und dank der Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden hält das Lenovo-Gerät selbst längeren Reisen stand.

Für die Leistung ist währenddessen der Unisoc T610 Prozessor samt 4 GB RAM verantwortlich. Damit gehört das Gerät natürlich nicht in das oberste Regal – doch das muss es auch gar nicht. Zum Streamen, Zeichnen, für kleinere Games und zur Steuerung deines Smart Homes reicht die Leistung allemal. Als Speicherplatz stehen dir bei dem Tablet zunächst 64 GB zur Verfügung. Über eine microSD-Karte kannst du diesen aber im Handumdrehen erweitern.

Lenovo Tab M10 (3. Generation)

Einziges Manko des Geräts: Das Lenovo-Tablet ist in Sachen Software schon ein wenig in die Jahre gekommen. Laut den Produktinformationen bei MediaMarkt soll ein Update auf Android 13 noch möglich sein, danach ist allerdings Schluss. Sicherheitspatches kommen, laut der Lenovo-Übersichtsseite, hingegen noch bis 2025. Für die hier angesprochenen Nutzungsmöglichkeiten ist dies aber trotzdem noch völlig in Ordnung und zu vernachlässigen.

→ Lenovo Tab M10 bei MediaMarkt kaufen

Jetzt nur 111 Euro: So gut ist der Preis wirklich

Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis bei MediaMarkt stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nämlich definitiv. Der Elektrohändler streicht noch bis zum 22. Juli immerhin 25 Prozent vom UVP und verkauft das Lenovo-Tablet dadurch schon für lediglich 111 Euro. Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf handelt es sich hierbei sogar um das beste Angebot im Netz. Wer also ein möglichst preiswertes Tablet sucht, findet hier eine tolle Option.