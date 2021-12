Surfshark im Angebot: So streamst und shoppst du clever in der Weihnachtszeit

Ein VPN-Dienst schenkt dir grundsätzlich mehr Anonymität im Internet und schützt so deine sensiblen Daten. Insbesondere in der Weihnachtszeit und auch in den Tagen danach kaufen viele Nutzer verstärkt Online ein. Sei es, um Geschenke zu kaufen oder sich vom Weihnachtsgeld etwas zu gönnen. Bereits hier kann sich ein VPN-Dienst wie Surfshark lohnen. Etwa, um Zahlungsdaten zu schützen – aber auch, um Geld zu sparen oder bestimmte Weihnachtsfilme und -serien zu streamen.

Sicher und günstig shoppen mit Surfshark

Anonym surfen? Ein VPN bietet dir Online viel mehr Sicherheit, die – nebenbei bemerkt – kein Inkognito-Modus leisten kann. So bist du unter anderem vor Datendiebstahl viel besser geschützt. Und das kommt dir bei Bezahlvorgängen im Weihnachts-Shopping zugute. Doch darüber hinaus kann ein VPN wie Surfshark noch mehr. Denn er kann dich an einen anderen virtuellen Standort befördern. Und dadurch zeigen dir Onlinehändler teils bessere Angebote an.

Manche Inhalte werden dir überhaupt erst angezeigt, wenn du dich virtuell an einem anderen Ort aufhältst. Denn manche Filme oder Serien sind bei Netflix und Co. nur in bestimmten Ländern verfügbar. Ein VPN-Dienst simuliert, dass du dich woanders aufhältst – und dadurch zeigen dir Streaming-Anbieter schließlich eine andere Filmauswahl an. Schnappst du dir das Angebot, kannst du dich so in den Weihnachtsferien aus einer noch größeren Filmbibliothek bedienen.

Schnell und sicher surfen auf all deinen Geräten

Surfshark VPN bietet im Vergleich zu anderen VPN-Anbietern einige entscheidende Vorteile. Denn oftmals kritisieren Nutzer VPN-Dienste dafür, dass sie die Surfgeschwindigkeit verringern. Diese Sorge brauchst du bei Surfshark nicht zu haben. Denn in unserem Test war auch mit eingeschaltetem VPN problemlos Video-Streaming und Cloud-Gaming in 4K möglich.

Was darüber hinaus für den VPN-Dienst spricht: Er lässt sich für unbegrenzt viele Geräte nutzen. So lässt er sich neben dem PC auch fürs Smartphone, Tablet oder Smart-TV verwenden. Zusätzlich schützt dich Surfshark vor Werbeanzeigen und Malware. Und dank MultiHop-Feature bewegst du dich über mehrere Server noch anonymer im Netz.

Surfshark-VPN 83 Prozent reduziert – mehr Funktionen für geringen Aufpreis

Noch bis zum 31. Dezember 2021 bekommst du ein 24-monatiges Surfshark-VPN-Abo für nur 1,95 Euro im Monat – und somit um 83 Prozent reduziert. Zusätzlich gibt’s im Angebot drei Monate kostenfrei hinzu. Ein weiterer Blick lohnt sich außerdem hinsichtlich des Abo-Pakets Surfshark One. Denn hier bekommst du neben dem VPN-Dienst insgesamt vier weitere Produkte.

Enthalten ist hier die Antivirus-Software Surfshark Antivirus. Außerdem die Funktion Surfshark Alert, die dich unmittelbar benachrichtigt, wenn Datenleaks bekannt werden und du auf der Hut sein solltest. Surfshark Search hilft dir zusätzlich dabei, weniger Spuren im Netz zu hinterlassen. Für diese Zusatzfunktionen inklusive Surfshark VPN zahlst du aktuell 3,27 Euro pro Monat. Bedeutet: Für nur 1,32 Euro Aufpreis zu Surfshark VPN bekommst du mit Surfshark One eine Vielzahl weiterer Features hinzu.