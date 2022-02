Surfshark VPN 82 Prozent günstiger: Jetzt exklusiv im Angebot

Dass wir uns beim Surfen im Netz diversen Gefahren aussetzen, ist den meisten Internet-Usern längst bekannt. Insbesondere beim Umgang mit sensiblen Daten – wie etwa beim Bezahlen – kann uns das zum Verhängnis werden. Ein VPN-Dienst, wie der von Surfshark, erhöht dabei unsere Sicherheit im Internet.

Surfshark VPN: IP-Adresse verschleiern und anonym surfen

Surfshark VPN leitet deine Daten über eigene Server, wodurch sich deine Bewegungen und Handlungen im Internet nicht zurückverfolgen lassen. Deine IP-Adresse verschwindet sozusagen hinter einem virtuellen Tarnumhang. Die Verbindung zum Server ist dabei dank Verschlüsselung vor Angreifern sicher geschützt. Surfshark VPN bietet dir dabei zahlreiche Funktionen, die du ansonsten hauptsächlich bei kostspieligen VPN-Diensten findest. Aktuell bekommst du ein exklusives Angebot nur über unseren Link. Denn für 82 Prozent günstiger bekommst du ein kaum zu übertreffendes Preis-Leistungs-Paket. So zahlst du rechnerisch nur rund 2 Euro im Monat für einen hervorragenden VPN-Dienst mit zahlreichen Zusatzfunktionen.

Der VPN-Dienst schützt verlässlich deine sensiblen Daten, indem er sämtliche Online-Aktivitäten verdeckt. Der Vorteil von Surfshark im Gegensatz zu vielen Alternativen: Mit nur einem Abo lassen sich unbegrenzt viele Geräte schützen. So kannst du neben deinem PC beispielsweise auch deinen Fernseher, dein Tablet oder Smartphone absichern – und sogar alle Geräte deiner Familienmitglieder schützen.

Surfshark VPN ist dabei vollgepackt mit zusätzlichen Extras, wie der Funktion CleanWeb, die nervige Werbung und Banner beim Besuch von Websites blockiert. Dadurch nerven dich nicht nur Werbeanzeigen am Bildschirmrand – sondern du bist auch vor Hackern geschützt, die deine Daten mithilfe von Phishing-Links klauen wollen. Oder: Die Funktion MultiHop für noch mehr Schutz. Denn hierbei kommt durch die Verwendung eines zusätzlichen Servers eine weitere Sicherheitsebene hinzu. MultiHop kann auch zu besseren Internetgeschwindigkeiten führen.

Und seit kurzem neu ist die praktische Funktion Cookie-Pop-up-Blocker, die dich von lästigen Cookie-Pop-ups befreit. Mit eingeschalteter Funktion musst du in Zukunft nie wieder auf „Cookies akzeptieren“ klicken, wenn du eine Seite aufrufst – sondern kannst ungestört surfen. Der Cookie-Pop-up-Blocker ist jedoch keine Datenschutzfunktion. Vielmehr verbessert er deine Surf-Erfahrung, indem du die Anzeige nicht mehr siehst. Die Cookie-Genehmigung wird trotzdem erteilt, sonst könntest du die jeweilige Website nicht besuchen.

Aktuell bekommst du ein Zwei-Jahres-Abo plus zwei kostenfreie Monate bei uns exklusiv stark vergünstigt, wodurch du bei 26 Monaten rechnerisch auf Kosten von nur etwa 2 Euro pro Monat kommst.

Auch interessant: Das Gesamtpaket Surfshark One. Hier bekommst du neben Surfshark VPN auch eine Antiviren-Software, die dich in Echtzeit benachrichtigt, falls gefährliche Dateien heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist in dem Paket die Funktion Surfshark Search integriert. Das ist eine Suchfunktion, die dir nur organische Suchergebnisse anzeigt und Werbeanzeigen ausblendet. Außerdem hinterlässt du bei der Suche mit Search keine Spuren im Netz und bist dadurch online noch anonymer unterwegs.

Zusätzlich findest du in Surfshark One mit „Alert“ ein hilfreiches Werkzeug, das dich bei Datenpannen im Netz benachrichtigt – und dadurch deine persönlichen Daten noch mehr schützt. Für diese erweiterten Funktionen zahlst du mit einer monatlichen Gebühr von 3,31 Euro nur 1,30 Euro mehr pro Monat und profitierst von noch mehr Sicherheit.