Surfshark Black-Week-Deal: Top VPN-Schutz für rund zwei Euro im Monat

Auch nach dem Black Friday bekommst du 84 Prozent Rabatt bei der Buchung eines 2-Jahresabos des VPN-Dienstes von Surfshark. Der Dienst bietet das volle Programm für die Online-Sicherheit und ermöglicht dir eine Nutzung auf unbegrenzt vielen Geräten. Neben einem Schutz vor Datendiebstahl kannst du mit einem VPN, wie Surfshark, auch von vielen weiteren Vorteilen profitieren. Wir werfen einen Blick auf die Details.

Surfshark VPN im Black-Deal: So gut ist das Angebot

Für einen Preis von insgesamt 53,28 Euro über 24 Monate bekommst du das mehrfach ausgezeichnete VPN-Abo von Surfshark. Außerdem schenkt dir der Anbieter hier noch zwei Monate gratis obendrauf. Das heißt: Du kannst den Dienst zu dem Preis sogar für 26 Monate nutzen. Auf den Monat gerechnet landest du somit nur noch bei monatlichen Kosten von rund 2 Euro.

Aber was bekommst du nun für dein Geld? Surfshark VPN verschlüsselt deinen Datenverkehr und macht dich anonym im Netz. Dadurch erschwerst du es Menschen mit krimineller Intention, dich auszuspionieren und beispielsweise an deine Bankkonto-Daten oder Login-Informationen zu gelangen. Surfshark VPN nutzt dafür über 3.200 Server in über 100 Ländern und sorgt für schnelle Verbindungsgeschwindigkeiten. So weit, so gut. Surfshark VPN lässt sich aber noch für weitaus mehr nutzen. So blockiert der Sicherheitsdienst lästige, riskante und personalisierte Werbeanzeigen, wodurch du im Netz weniger Ablenkungen und Gefahren ausgesetzt bist.

Surfshark Black Friday Angebot: 84 Prozent Rabatt und 2 Gratis-Monate.

Kekse ausblenden und Geld sparen

Auch nervige Cookie-Pop-Ups kann Surfshark für dich ausblenden, damit du online ungestört und schnell von einer Seite zur nächsten springen kannst. Da sich ein einziges Abo für unbegrenzt viele Geräte nutzen lässt, kannst du es auch problemlos mit deiner Familie teilen und so alle Smartphones, Tablets und PCs deiner Liebsten schützen.

Außerdem praktisch: Umgehe mit Surfshark sogenanntes Geoblocking. Was das ist? Einige Streaming-Dienste sperren manche Inhalte in deinem Land – mit eingeschaltetem VPN kannst du virtuell in ein anderes Land springen und so Filme und Serien schauen, die in Deutschland eigentlich nicht verfügbar sind. Diese Funktion kannst du dir auch bei der Buchung von Reisen zunutze machen. Denn: In anderen Ländern ist häufig ein und derselbe Flug oder dieselbe Unterkunft deutlich günstiger als bei der Buchung aus Deutschland.

Weitere Rabatte gewährt Surfshark derzeit auf deren 1-Jahresabos für Incogni und Antivirus. Ersteres sorgt dafür, dass Daten, die zahlreiche Unternehmen von dir sammeln, gelöscht werden – damit du anonym und sicher bleibst. Und zweiteres ist, wie der Name vermuten lässt, der Virenschutz von Surfshark. Für Incogni bekommst du mit dem Code „INCOGNI60“ 60 Prozent für das 1-Jahresabo. Und Surfshark Antivirus gibt’s momentan für 2,32 Euro pro Monat plus 2 Gratismonate. Hier kommst du also rechnerisch ebenfalls auf günstige 2,05 Euro pro Monat.