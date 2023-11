Surface Pro 9 unschlagbar günstig: Microsoft-Geräte zu Bestpreisen

Du suchst ein kompaktes Arbeitsgerät, einen flexiblen Streaming-Bildschirm oder möchtest unterwegs einfach nur ein wenig zocken können? All das – und noch vieles mehr – vereint das Microsoft Surface Pro 9 2-in-1-Tablet. Technisch bekommst du hier nämlich die Leistung eines Notebooks, profitierst gleichzeitig aber auch von der Flexibilität eines Tablets. Insbesondere das Touchscreen-Display sorgt für eine intuitive Steuerung. Und das Beste: Bei MediaMarkt gibt’s verschiedene Microsoft-Geräte wie das Surface Pro 9 jetzt zu Bestpreisen im Angebot. Dank eines Rabatts von 23 Prozent kostet das hochwertige Kombi-Tablet jetzt beispielsweise nur noch 999 Euro. Wir stellen dir die Angebote genauer vor.

Microsoft Surface Pro 9: Ein starkes 2-in-1 Tablet zum Bestpreis

Egal, ob fürs mobile Arbeiten, entspanntes Streaming oder sogar fürs simple Gaming: Mit dem Microsoft Surface Pro 9 bist du ideal ausgestattet. Das Gerät vereint nämlich die hohe Flexibilität eines Tablets mit der Power eines hochwertigen Laptops. Dafür setzt Microsoft bei dem Gerät auf den Intel Core i5-1235U Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Dieser sollte dir mit einer Prozessor-Taktfrequenz von 4.4 GHz (im Turbo) genügen Leistung für die täglichen Aufgaben liefern. Ein absolutes Highlight ist zudem das 13 Zoll große Touchscreen-Display. Mit einer dynamischen Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz laufen deine Lieblingsserien, –filme und -spiele stets flüssig über den Bildschirm. Die Touchscreen-Funktionalität sorgt obendrein für eine angenehme Steuerung.

Die Touchscreen-Steuerung ist super praktisch

Damit du das Microsoft Surface Pro 9 auch als Laptop verwenden kannst, verfügt das Gerät unter anderem über einen integrierten einstellbaren Kickstand. Holst du dir zusätzlich noch das Surface Pro Signature Keyboard machst du aus dem Gerät sogar wirklich einen richtigen Laptop. Selbstverständlich kannst du aber auch andere Tastaturen oder eine Maus über die verschiedenen Anschlüsse verbinden. Dazu zählen zwei USB-C-Slots (4.0), ein Surface Connect-Anschluss sowie ein Surface Type Cover-Anschluss. Alternativ verbindest du deine Geräte drahtlos via Bluetooth 5.1 mit dem Microsoft Surface Pro 9. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einer starken Akkulaufzeit von bis zu 15,5 Stunden.

Mit der Tastatur machst du aus dem Surface Pro 9 einen vollwertigen Laptop

Hier findest du die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Natürlich muss aber auch der Preis stimmen. Anstelle des UVPs von 1.299 Euro zahlst du bei MediaMarkt aktuell nur noch 999 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt von satten 23 Prozent, sondern auch der aktuelle Bestpreis im Netz. Dazu wird das „iPad Pro auf Microsoft-Art“ kostenlos zu dir geliefert.

Direkt mit Tastatur und stärkerem Akku: Microsoft Surface Laptop 5

Ebenfalls für 999 Euro im Angebot ist der Microsoft Surface Laptop 5. Dieser liefert dir technisch ähnliche Voraussetzungen und kommt beispielsweise ebenfalls mit einem Intel Core i5-Prozessor daher. Das Display fällt mit 13,5 Zoll hingegen minimal größer aus und punktet obendrein ebenso mit der Touchscreen-Technik. Außerdem wird die Akkulaufzeit hier mit stärkeren 18 Stunden angegeben. Ein funktionaler Unterschied im Vergleich zum Microsoft Surface Pro 9 ist die Tastatur. Diese ist nämlich direkt inklusive, kann jedoch nicht abgenommen werden. Damit bist du mit dem Microsoft Surface Laptop 5 nicht ganz so flexibel unterwegs.

Windows 11 Home ist als Betriebssystem stets vorinstalliert

Auch hier gibt’s alle wichtigen Infos noch mal auf einen Blick:

→ Microsoft Surface Laptop 5 für 999 Euro

Preiswerteste Option: Der Surface Laptop Go 3 im Überblick

Die preiswerteste Option unter den verschiedenen Microsoft Surface Geräten bei MediaMarkt ist der Surface Laptop Go 3. Dieser kostet momentan nämlich nur noch 799 Euro und ist somit ebenfalls zum aktuellen Bestpreis erhältlich. Der größte Unterschied ist hierbei auf den ersten Blick insbesondere das etwas kleinere Touchscreen-Display mit 12,45 Zoll. Zudem hält der Akku hier nur maximal 15 Stunden durch, was aber immer noch eine gute Laufzeit ist. In Sachen Speicherplatz (256 GB) und Leistung (Intel Core i5-1235U Prozessor mit 8 GB RAM) steht der Microsoft Surface Laptop Go 3 den anderen beiden Modellen aber in nichts nach. Dadurch handelt es sich hierbei um eine etwas günstigere Option mit nur minimalen Abstrichen.

Der Surface Laptop Go 3 ist kompakt und leicht zu transportieren

Die technischen Daten des Surface Laptop Go 3 im Überblick:

→ Microsoft Surface Laptop Go 3 für 799 Euro