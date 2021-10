Surface Pro 8: Das neue High-End-Tablet ist da!

Die beliebte Surface-Reihe bekommt mit dem Surface Pro 8 einen Nachfolger in neuem Design – was eine Besonderheit ist, da sich die Tablet-Reihe in den vergangenen Jahren äußerlich nicht groß verändert hat. Doch auch auf viele weitere Neuerungen kannst du dich beim neuen Surface-Tablet freuen.

Surface Pro 8: Neues Gehäuse und größeres Display

Das Surface Pro 8 ist, wie auch sein Vorgänger, eine Kombination aus Tablet und Notebook. Das heißt: Du kannst es entweder als reines Tablet verwenden oder mit einer zusätzlich erhältlichen Tastatur in einen vollwertigen Laptop verwandeln. Mit dem neuen Modell hat Microsoft das Gehäuse des Surface-Tablets komplett überarbeitet, ihm ein größeres Display und schmalere Displayränder verpasst. Der Kickstand zum Aufstellen des Tablets ist geblieben und kann im Alltag auch ohne Einsatz der separat erhältlichen Tastatur sehr praktisch sein. Verfügbar ist das neue Tablet in den beiden Farben Platin und Graphit. Mit einem Gewicht von weniger als 900 Gramm ist es dabei ein echtes Leichtgewicht.

Der Touch-Bildschirm des Surface Pro 8 misst 13 Zoll und hat eine hohe Auflösung von 2.880 x 1.920 Pixeln. Außerdem schafft der Bildschirm neuerdings eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Dadurch werden Bewegungen auf dem Display noch flüssiger dargestellt. Zusätzlich neu: Die adaptive Farbanpassung an das Umgebungslicht. Und auch in puncto Akkulaufzeit hat Microsoft nachgerüstet. So sind mit dem neuen Surface-Tablet neuerdings bis zu 16 Stunden Dauernutzung möglich. Damit kommst du locker durch einen ganzen Tag. Sollte der Akku doch einmal leer gehen, lässt sich das Gerät per Schnellladefunktion rasch wieder aufladen.

Wi-Fi 6 und zweimal USB-C für eine Top-Verbindung

Kommen wir zur Konnektivität des Surface Pro 8. Hier sind zwei USB-C-Anschlüsse mit Thunderbolt 4 verbaut, über die sich zum Beispiel 4K-Monitore oder eine externe Festplatte verbinden lassen. Für eine schnelle Verbindung im Heimnetzwerk oder unterwegs sorgt Wi-Fi 6. Und Bluetooth 5.1 verbindet deine Kopfhörer, Lautsprecher und Co. zuverlässig mit dem Surface-Tablet. Optional kannst du das Gerät auch mit LTE erwerben und damit unterwegs ohne WLAN surfen. Falls du noch Kopfhörer mit einem Klinkenstecker besitzt, kannst du sie mit dem Surface Pro 8 weiterhin nutzen. Denn hier ist auch eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse integriert.

Surface Pro 8 mit Windows 11

Für einen kristallklaren Klang sorgen die beiden Dolby Atmos Lautsprecher im Surface Pro 8 – bei Musik, Filmen, Videocalls und mehr. Damit bei einer Videokonferenz allerdings nicht nur der Ton gut klingt, sondern auch ein gutes Bild übertragen wird, ist eine 5-MP-Frontkamera sowie eine 4K-Rückkamera mit 10 Megapixeln integriert. Die Frontkamera nutzt das Tablet ebenfalls für die Gesichtserkennung. So kannst du dein Tablet schnell und komfortabel entsperren.

8, 16 oder 32 Gigabyte Arbeitsspeicher – Du entscheidest!

Welche Power steckt in dem brandneuen Tablet? Du hast beim Kauf die Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. So kannst du dich einerseits zwischen einem Intel Core i5 oder einem i7 Prozessor der 11. Generation entscheiden. Dadurch bekommst du genau die Leistung, die du brauchst. Andererseits kannst du je nach Konfiguration zwischen 128, 256, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte Festplattenspeicher wählen. Auch beim Arbeitsspeicher hast du freie Hand: Möchtest du 8, 16 oder doch 32 Gigabyte? Bei allen Varianten ist die leistungsstarke Grafikkarte Intel Iris Xe Graphics eingebaut.

Für das Surface Pro 8 ist außerdem der neue Eingabestift Slim Pen 2 erhältlich. Der neue Stift ist mit haptischem Feedback ausgestattet, welches das Gefühl beim Schreiben und Zeichnen noch realistischer gestalten soll. Außerdem soll der neue Stift mehr Präzision beim Arbeiten bieten. Darüber hinaus lässt sich der Stift durch sein neues Design auch besser neigen. Das hat unter anderem den Vorteil, dass du beim Zeichnen besser schattieren kannst. Drehst du den Stift wie einen Bleistift um, so kannst du ihn auch praktisch zum Löschen und Bearbeiten verwenden. Der Slim Pen 2 lässt sich am besten in Kombination mit dem Surface Pro Signature Keyboard aufladen. Denn hier ist ein Ladefach verbaut, in dem der Stift direkt aufgeladen wird und somit jederzeit einsatzbereit ist. Das Keyboard dient ebenfalls zum Schutz des Bildschirms und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Surface Pro 8: Das kostet das Tablet in den verschiedenen Ausführungen

Für die einfachste Konfiguration mit i5-Prozessor, 128 Gigabyte Speicherplatz und 8 Gigabyte RAM zahlst du zum Beispiel bei Saturn 1.179 Euro. Mit i7, 16 Gigabyte RAM und 1 Terabyte Festplattenspeicher kostet das High-End-Tablet 2.279 Euro. Hinzu kannst du das Surface Pro Signature Keyboard erwerben und aus dem Tablet ein vollwertiges Notebook machen. Denn hier sind sämtliche Funktionstasten und auch ein Touchpad integriert. Das bekommst du bei Saturn für 149,99 Euro – mit Fingerabdrucksensor kostet es 196,99 Euro.

Die Tastatur ist außerdem im Bundle mit Slim Pen 2 für 279,99 Euro erhältlich. Das neue Betriebssystem Windows 11 Home mit seinen vielen neuen Funktionen ist auf dem Tablet bereits vorinstalliert. Der Verkauf des Surface Pro 8 startet in Deutschland heute am 28. Oktober.

