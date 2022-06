Surface Laptop Go 2: Neuer Preis-Leistungs-Kracher in schicker Sommer-Trendfarbe

Surface Laptops von Microsoft stehen für ein schlankes, leichtes Gehäuse und eine optimale Abstimmung von Hardware und Betriebssystem. Dadurch holen die Laptops das Beste aus Windows heraus und bieten dir ein gutes Gesamtpaket für deine täglichen Aufgaben. Das steckt im Surface Laptop Go 2.

Surface Laptop Go 2: Minimalistisch, leicht, kompakt

Nutzer, die viel Wert auf ein hochwertiges und modernes Design legen, kommen mit dem Surface Laptop Go 2 voll auf ihre Kosten. Denn das matte Aluminium-Gehäuse sowie die minimalistische Tastatur-Oberfläche ohne Schnickschnack ist einfach schön anzusehen. Das Microsoft-Notebook hat dabei eine handliche Größe – und lässt sich perfekt in der Tasche zwischen Uni und Bibliothek oder Zuhause und Büro transportieren. Mit einem Gewicht von rund 1,1 Kilogramm ist es außerdem ein echtes Leichtgewicht und macht sich in Rucksack oder Laptop-Tasche kaum bemerkbar. Verfügbar ist das Notebook in den Farben Platin, Eisblau, Sandstein und der Trendfarbe Salbei.

Auch der Bildschirm des Surface Laptop Go 2 ist mit einer Diagonale von 12,45 Zoll kompakt und bietet eine Auflösung von 1.536 × 1.024 Pixeln. Er lässt sich nicht nur über das großflächige Touchpad bequem steuern, sondern ermöglicht dank Touchscreen noch mehr Flexibilität. Hier kannst du deine Kreativität frei ausleben und grafische Meisterwerke vollbringen – oder einfach nur praktisch Fenster, Programme und Dateien hin- und herschieben, wie auf einem Tablet.

i5-Chip, SSD-Festplatte und lange Akkulaufzeit – das steckt im Microsoft-Notebook

Und auch unter der Haube ist das Surface Laptop gut ausgerüstet. Hier stehen dir ein i5-Prozessor (11. Generation) sowie wahlweise 4 oder 8 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung, die dich hervorragend beim Surfen, Streamen und Arbeiten begleiten. Bei grafisch herausfordernden Games oder leistungsintensiver Video- und Bildbearbeitung stößt das Microsoft-Notebook allerdings an seine Grenzen.

Beim internen Speicherplatz hast du ebenfalls die Wahl: Brauchst du mit 128 Gigabyte eher wenig Platz oder mit 256 Gigabyte etwas mehr? In beiden Fällen ist eine SSD-Festplatte verbaut, dank derer das Notebook schnell hochfährt und sonstige Ladezeiten ebenfalls kurz ausfallen. Darüber hinaus ist das Surface Laptop bestens für eine lange kabellose Nutzung unterwegs geeignet. Denn bei durchschnittlichem Gebrauch hält das Gerät am Stück rund 13,5 Stunden durch.

Surface Laptop Go 2 bei MediaMarkt kaufen

Weiterhin ist im Surface Laptop Go 2 die Grafikkarte Intel Iris Xe-Grafik verbaut – und Windows 11 ist bereits vorinstalliert. Dank Schnellladefunktion ist das Gerät außerdem nach einer Stunde am Kabel wieder auf rund 80 Prozent geladen. So hast du im Nu wieder genügend Saft für den Tag. Bei MediaMarkt bekommst du das Microsoft-Notebook derzeit für günstige 769 Euro.