Superschnelles O2-Geburtstagsangebot: Gigabit-Internet für nur 30 Euro

Es gibt nur wenige Internet-Anbieter, die eine hohe Download-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 MBit/s (ein Gigabit) bieten – O₂ ist einer davon. Hier bekommst du die blitzschnelle Internetverbindung jetzt im Geburtstagsangebot günstiger. Damit löst du Alltagsprobleme großer Haushalte und WGs oder die Tücken bei viel Internet-Bedarf im Homeoffice. Mit dabei im Tarif ist außerdem eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz.

Mehrere Geräte gleichzeitig online? Dafür lohnt sich ein Gigabit-Anschluss

Eine Download-Geschwindigkeit von einem Gigabit lohnt sich vor allem für diejenigen, die große Daten, wie etwa Videos oder Videospiele schnell herunterladen möchten – oder Filme und Serien in 4K-Qualität streamen möchten. Vor allem aber lohnt sich ein Gigabit-Anschluss, wenn all das auch noch mehrere Personen gleichzeitig in einem Haushalt nutzen möchten.

Denn bei einem Tarif mit einer Download-Geschwindigkeit von 50 bis 100 MBit/s merkst du durch Qualitätsabbrüche oder langsame Downloads schnell, wenn zu viele Personen beispielsweise zeitgleich Serien streamen und Online-Games spielen. Der O₂ my Home XXL ermöglicht dir und deinen Mitbewohnern oder Familienmitgliedern eine deutlich stabilere Verbindung.

Neben der Download- ist auch die Upload-Geschwindigkeit für einige Nutzer ein wichtiger Faktor bei der Wahl ihres Internettarifs. Denn lädst du häufig größere Daten hoch – beispielsweise, weil du im Home-Office arbeitest – geht das mit einer höheren Upload-Rate deutlich schneller. Der Tarif aus dem O₂-Geburtstagsangebot bietet dir hier ordentliche 50 MBit/s. Zur Einordnung: bei 2 MBit/s dauert der Upload von einer Datei mit einer Größe von einem Gigabyte mehr als eine Stunde. Mit 50 MBit/s ist die Datei in weniger als drei Minuten hochgeladen.

Die Kosten für den Tarif liegen aktuell für die ersten 12 Monate bei 29,99 Euro im Monat. Ab dem 13. Monat zahlst du dann 39,99 Euro. Bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlst du somit auf den Monat gerechnet 34,99 Euro – was immer noch ein starkes Angebot ist. Erst ab dem 25. Monat greift der Normalpreis von dann 79,99 Euro. Dann solltest du überlegen, ob du den Tarif zu diesem Preis weiter nutzen möchtest oder lieber kündigst. Der Anschlusspreis (normalerweise 69,99 Euro) entfällt derzeit bei O₂ zusätzlich. Zum Vergleich: Der Gigabit-Anschluss von Vodafone kostet momentan dauerhaft 39,99 Euro und ist entsprechend teurer.

Brauchst du noch einen WLAN-Router zu deinem Tarif dazu? Dann kannst du dir für 4,99 Euro im Monat die AVM Fritz!Box 6660 hinzumieten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und lässt sich bis zu einen Monat vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kündigen.