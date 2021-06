Cashback-Deals und Super Sale: MediaMarkt und Saturn starten Wochenend-Schnäppchen

Am Wochenende läuft bei Saturn noch die Sonderaktion „Super Sale“ mit zahlreichen Cashback- und Direktabzug-Vorteilen. Bei MediaMarkt hingegen sind es die „Breaking Deals„, die wieder den einen oder anderen Schnäppchen-Tipp auf Lager haben. Während die MediaMarkt-Aktion bis Montagabend dauert, gelten die Saturn-Angebote sogar noch bis Dienstag.

Die Top 5 Deals bei MediaMarkt und Saturn

Wie üblich sind es vor allem einige Fernseher, die direkt oder per Cashback und Direktabzug zum Schnäppchen werden. Allerdings sind auch einige Smart-Home-Gadgets, Haushaltshelfer und sogar Smartphones im Angebot. Unsere 5 Schnäppchen-Favoriten bilden eine bunte Mischung ab.

Bei Artikeln über 59 Euro entstehen bei MediaMarkt und Saturn keine Versandkosten, außer gegebenenfalls bei besonders großen und sperrigen Artikeln. Was normalerweise auf viele Fernseher zutrifft, findet aber nicht immer Anwendung. So werden auch große 65-Zöller frei Haus geliefert.

Samsung QLED-TV mit 150 Euro Extra-Rabatt

Der Samsung GQ65Q95TCT, ein QLED-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale (163 Zentimeter) ist bei Saturn mit einem Preis von 1.444 Euro gelistet. Das ist marktüblich für den ursprünglich fast 2.500 Euro teuren Fernseher. Jetzt kommt aber der Sonderrabatt: Legst du das TV-Gerät bei Saturn in den Warenkorb, gibt es noch einmal 150 Euro Direktabzug. Der neue Preis von 1.294 Euro schlägt alle anderen Händler im Netz. Zusätzlich entstehen hier keine Lieferkosten.

Der Fernseher basiert auf Samsungs optimierter LED-Technik, die der koreanische Hersteller QLED getauft hat. Die Technologie ist nicht zu verwechseln mit OLED, bietet aber Vorteile in Sachen Farbdarstellung, Helligkeit und Kontrast. Das angebotene TV-Gerät bietet 4K-Auflösung und sämtliche gängige Streaming-Apps via Samsungs Smart-TV-Oberfläche Tizen.

QLED-Fernseher von Samsung lassen sich einfach mit vielen Smartphones verbinden.

Noch größer wird es mit einem MediaMarkt-Angebot: Den technisch ähnlichen QLED-TV mit 75 Zoll (189 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gibt es mit 15 Prozent Warenkorb-Abzug für schlussendlich 1.979,10 Euro.

Smarte Audio-Brille konkurrenzlos günstig

Smarte Brillen sollen laut einigen Analysten das nächste große Ding in der vernetzen und smarten Welt sein. Für „early Adopter“ gibt es bereits einige Modelle, die in diese Richtung gehen und dabei optisch kaum auffallen. Eine Audio-Brille mit integrierten Kopfhörern und Headset kommt von Bose. Die Bose Frames Alto, so der Name, ist bei MediaMarkt für konkurrenzlos günstige 129 Euro erhältlich – und das in zwei Größen-Ausführungen als Sonnenbrille, sowie der runden Design-Variante „Rondo“. Der Herstellerpreis für die Sonnenbrille liegt noch einmal 100 Euro drüber.

Der Preis ist gut, aber nicht einzigartig. So hat Amazon das Angebot von MediaMarkt gekontert und bietet die Bose-Brille ebenfalls für 129 Euro an.

iPhone SE (2020) bei Saturn günstiger

Das iPhone SE ist nach wie vor Apples aktueller Preis-Leistungs-Tipp. Das Budget-iPhone aus dem vergangenen Jahr hält sich stabil über der 400-Euro-Marke. Derzeit gibt es das iPhone SE bei Saturn zum Beispiel für 444 Euro.

Den guten Preis für das handliche Apple-Smartphone mit 4,7-Zoll-Display und 64 GB Speicher bietet allerdings auch Amazon. Angebote unter 400 Euro gab es für das iPhone SE lange nicht mehr – am Black Friday war das Handy einst für 400 Euro zu haben. Hin und wieder gibt es aber noch ebay-Händler, die Unter-400-Euro-Preise aufrufen.

Home-Office-Bildschirm für knapp 120 Euro

Dein Home-Office könnte ein Upgrade gebrauchen oder du möchtest stationär generell nicht mehr nur auf deinem – möglicherweise zu kleinen – Laptop-Display arbeiten? In der MediaMarkt-Aktion zum Wochenende ist der Lenovo D27-30 wieder einmal reduziert. Der 27 Zoll große Monitor kostet nur noch schlappe 119 Euro und wird damit zum echten Tipp. Der Bildschirm bietet aktuelle Technik – 75 Hertz, 6 ms Reaktion, Full-HD-Auflösung – und mit 27 Zoll eine ansprechende Arbeitsgröße zum nun wirklich fairen Preis.

Weitere Design-Vorteil: Der Lenovo-Bildschirm hat einen relativ schmalen Rand, wodurch er sich auch gut macht, wenn du zwei identische Monitore direkt nebeneinander ausrichtest und deinen Desktop somit deutlich erweiterst.

Ecovacs-Saugroboter dank Direktabzug zum Schnäppchen

Der Ecovacs Ozmo T8 (AIVI) gilt als einer der besten Saugroboter auf dem Markt – insbesondere wegen seiner Wischfunktion ist er einer unserer Top-Tipps für den Saugroboter-Kauf. An sich ist der Sauger allerdings auch nicht billig. Bei Saturn stehen noch 589 Euro auf dem digitalen Preisschild. Allerdings gibt es hier derzeit noch 50 Euro Extra-Abzug im Warenkorb, wodurch der Preis für den High-End-Saugroboter auf 539 Euro sinkt.

Hier war noch nichts dabei? In unserem Deal-Bereich findest du weitere aktuelle Schnäppchen. Auf den Aktionsseiten von MediaMarkt und Saturn findest du außerdem weitere Sonderangebote am Wochenende.