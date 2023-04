„Super für den Alltag“: Praktisches Samsung-Tablet kostet hier nur 160 Euro

Ein Modell aus der Erfolgsserie ist jetzt wieder knallhart reduziert und im Angebot. Bei den MediaMarkt-Osterdeals (weitere Angebote der Reihe hier) ist das Samsung Galaxy Tab A8 wieder ordentlich im Preis gefallen. Was du zudem Alltags-Tablet wissen musst, erklären wir hier.

Top-Preis: Galaxy Tab A8 für 159 Euro

Zunächst zum Preis: Bei MediaMarkt ist das Tab A8 gerade für 169 Euro zu haben. Der Preis wird auf dem Markt derzeit nur von Amazon gecovert. Abseits dessen reden wir vom klaren Bestpreis für das Tablet. Historisch war das Gerät auch schon einmal um 10 Euro günstiger zu haben. Das Gesamtpaket – Alltags-Tablet für 160 Euro – ist hierbei aber absolut stimmig.

Im Angebot ist das Tablet in der Wi-Fi-Variante, es gibt also keinen Platz für eine SIM-Karte, um ohne WLAN online zu gehen. Der Preis gilt nur für die Farbvarianten „Dark Gray“ und „Silver“. Willst du es in Roségold haben, zahlst du 30 Euro mehr. Da das Angebot Teil der aktuellen Katalog-Deals von MediaMarkt ist, dürfte es noch bis zum 10. April laufen – außer, es ist vorher ausverkauft.

→ Hier gelangst du direkt zum Deal

Super für den Alltag: Das steckt in dem praktischen Samsung-Tablet

Technisch ist das Tablet so aufgestellt, dass du nahezu alle alltäglichen digitalen Aufgaben damit bewältigen kannst, ohne dich über lange Ladezeiten oder sonst was zu ärgern. Für Streaming auf dem Sofa, im Bett oder in der Bahn ist es super geeignet. Als Nachschlagewerk im Wohnzimmer oder als digitales Rezeptbuch in der Küche ist es wie gemacht. Insbesondere dank des 10,5-Zoll-Displays und der vier Stereo-Lautsprecher bietet es ein richtig gutes Gesamtpaket.

Technisch sehen wir neben dem 10,5-Zoll-Display ordentliche Standardware, wie sie im Unter-200-Euro-Tablet erwartbar ist. Etwa einen Unisoc Tiger T618 Prozessor mit acht Kernen, 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Datenspeicher (erweiterbar). Das lockt keinen High-End-Enthusiasten vor dem Ofen hervor. Aber für den eingangs beschriebenen Anspruch ist das Gerät absolut tauglich. Da Samsung zudem fleißig unterwegs in Sachen Update-Politik ist, ist auch die Software nachhaltig aktuell.

Also – wenn du auf der Suche nach dem idealen „Second Screen“ bist, ist das Galaxy Tab A8 für aktuell 159 Euro ein richtig guter Fang. MediaMarkt empfiehlt auf der Seite etwa noch eine Speicherkarte oder eine Hülle. Die Speicherkarte brauchst du nur, wenn du explizit Daten (Fotos, Videos, Musik) parken willst. Für den Dienst als Streaming-Zentrale reichen die 32 GB sonst meist aus. Der Hüllen-Empfehlung schließen wir uns an – auch, wenn das Tab A8 durchaus robust gebaut ist.