Nur bis zum Montagabend ist das Angebot, das Saturn zum Super Bowl zusammenzimmert, gültig. Quarterback ist ein Samsung Galaxy S10, Wide Receiver für den Touchdown ein Top-Vertrag mit 6 GB Vodafone-LTE und als „Two-Point-Conversion“ gibt’s ein Xbox-Bundle mitsamt Madden NFL 2020 obendrauf. Das Handy kostet dabei nur 1 Euro, der Vertrag ist mit deutlich unter 30 Euro ebenfalls alles andere als teuer – insbesondere bei LTE-Zugang im Vodafone-Netz.

Der S10-NFL-Deal im Überblick

Zu viel Fachchinesisch? Hier kommen die Eckdaten des Deals nochmal in der Übersicht. Übrigens: Die Gratis-Beigabe ist nicht etwa die günstige Xbox One X oder gar die All Digital Version ohne Laufwerk – nein, du erhältst die High-End-Konsole One X mit 1 TB Speicher und der Möglichkeit, auch 4K-Blu-rays abzuspielen.

Samsung Galaxy S10 – 1 Euro 128 GB, Dual-SIM

Xbox One X (1TB) Star Wars Star Wars Jedi: Fallen Order Madden NFL 2020

green LTE – 26,99 Euro pro Monat Allnet-Flat (Anrufe und SMS in alle dt. Netze) 6 GB Datenvolumen LTE mit bis zu 50 MBit/s Vodafone-Netz EU-Roaming weltweite freenet-Hotspot-Flat Anschlussgebühr: 39,99 Euro



Insgesamt kostet der Vertrag über zwei Jahre gesehen 688,75 Euro. Selbst wenn noch Versandkosten aufgeschlagen werden, ist das ein Spottpreis angesichts dessen, was neben Handy und Vertrag mit im Paket steckt.

Das Angebot startet am Sonntagabend (2.2.) um 23 Uhr und endet am 3.2. um 23:59 Uhr.

Nicht passend? Dieser Deal ist die Alternative

Das S10 passt, aber du möchtest lieber ins Telekom-Netz und direkt zum Netzbetreiber? Das Galaxy S10 gibt’s bei Saturn für 1 Euro (einmalig) und 29,95 Euro (monatlich) auch im MagentaMobil S (6 GB LTE Max) zu bestellen. Wichtig: Hier hast du dank Rabatten und Gutschriften ordentlich Preisvorsprung vor den eigentlichen Kosten, die dann ab dem 25. Monat anfallen (49,95 Euro) – rechtzeitig kündigen sei dir also empfohlen (hier Kündigungswecker stellen).

