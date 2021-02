Bei Saturn gibt es ab Sonntag Rabatt auf fast alle Produkte. Angesichts des Super-Bowl-Wochenendes reduziert der Händler sein Online-Sortiment pauschal um den Mehrwertsteuersatz. Auch wenn 19 Prozent Rabatt groß drüber stehen – im Warenkorb sind es am Ende exakt 15,966 Prozent Nachlass. Immerhin – und einige gute Angebote ergeben sich daraus schon.

Nachdem die Aktion im vergangenen Jahr nur in der Nacht des Super Bowls stattfand, hat Saturn den Zeitraum deutlich vergrößert. Ab 10 Uhr am Sonntag gilt der Sofortrabatt, der erst im Warenkorb aktiv wird. Ende ist am Dienstagmorgen, ebenfalls um 10 Uhr: 48 Stunden lang dauert der Schnäppchen-Alarm bei Saturn. Eingeloggte Saturn-Card-Kunden erhalten den Rabatt sogar zwei Stunden früher – ab 8 Uhr am Sonntag.

Wichtig: Der Rabatt gilt nur auf vorrätige Artikel. Heißt: Die beliebtesten Produkte werden recht früh ausverkauft sein, wenn der Preis stimmt. Außerdem sind einige Premium-Marken – darunter auch Apple und Dyson – vom Pauschalrabatt ausgenommen.

Super Bowl Rabatt-Aktion bei Saturn: Tipps für Schnäppchenjäger

Die Aktionsinfos in Kürze:

Saturn „Touchdown für die beste Technik“

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf alles („Mehrwertsteuer-Rabatt“)

Wann? 7. Februar, 10 Uhr bis 9. Februar 9:59 Uhr

Wo? Im Saturn Online-Shop

Vorteile für Saturn-Card-Kunden? Ja, Card-Kunden erhalten den Rabatt zwei Stunden früher (ab Sonntag, 8:00 Uhr)

Es ist davon auszugehen, dass Saturn durch den Rabatt bei vielen Aktionsprodukten den Bestpreis bieten wird. Preisvergleiche werden den Saturn-Preis aber nicht klar herausfiltern, da der Rabatt tatsächlich erst im Warenkorb abgezogen wird. Also: Erst in den Warenkorb legen, Preis checken – dann vergleichen.

Insider-Tipp: Die Erfahrung zeigt, dass die Rabatt-Funktion für den Saturn-Warenkorb bereits einige Minuten früher freigeschaltet wird. Ab circa 9:45 Uhr am Sonntag (7:45 für Card-Kunden) kannst du dich also bereithalten und auch vor offiziellem Aktionsstart schauen, ob sich am Preis etwas ändert, sobald du dein Ziel-Produkt in den Warenkorb legst.

→ Hier geht’s direkt zur Aktion

Leider kein Rabatt auf Apple und diese Marken

Nachdem der Super-Bowl-Rabatt im vergangenen Jahr sogar auf Apple-Produkte galt (wenngleich diese schnell ausverkauft und die Kritik daran laut war), sind 2021 einige Marken explizit ausgenommen. Nachfolgend der Rechtstext zur Aktion:

Aktion gültig auf saturn.de vom 7.2., 10 Uhr bis 9.2., 9:59 Uhr (für Card Kunden zusätzlich vom 7.2., 8 Uhr bis 7.2., 9:59 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung. Käufer erhalten auf vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Ausgenommen sind u.a.: Produkte der Hersteller Apple, Dyson, Sonos, Tchibo und Blink, einige Microsoft Surface Modelle, Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/ GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/- Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Es können pro Bestellung jeweils max. 2 gleiche Aktionsartikel erworben werden. Nur solange der Vorrat reicht.

Unser Eindruck zur Schnäppchen-Aktion bei Saturn: Der Rabatt ist gut und nicht von der Hand zu weisen. Durch die Ausweitung auf 48 Stunden, weniger Effektstärke und die vielen ausgenommenen Markenartikel ist die Aktion aber nicht ganz so speziell, wie in den vergangenen Jahren.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.