Stromsparen zum Muttertag: Powerstation- & Solarpanel-Angebote bei BLUETTI

Moderne Mütter freuen sich nicht nur über einen Blumenstrauß oder Pralinen – wer wirklich Eindruck hinterlassen möchte, kann seiner Mutter doch mal eine Solarstromanlage oder Powerstation schenken. Aber auch wenn du nur selbst Interesse an den Geräten zum Thema erneuerbare Energie hast, kannst du bei BLUETTI im Rahmen der Muttertags-Angebote bis zum 18. Mai von tollen Rabatten profitieren. So gibt es momentan etwa eine tragbare Powerstation für nur 299 Euro. Ein modular erweiterbares Kraftwerk kostet mit einem Rabatt von über 400 Euro hingegen noch 2.858 Euro.

Camping, Gartenparty und Co: Powerstation für unterwegs

Damit dir beim nächsten Campingausflug nicht zu früh der Saft ausgeht, solltest du einen Blick auf die tragbare Powerstation EB3A für 299 Euro werfen. Die Station ist mit einem 600 W Wechselrichter (1.200 W Spitzenpannung) mit reinem Sinus ausgestattet und versorgt so mit einer Kapazität von 268 Wh im Handumdrehen deine Geräte mit Strom. Dafür stehen dir gleich acht verschiedene Anschlüsse zur Verfügung, unter anderem der klassische AC- und DC-Ausgang, ein 100 W USB C-Stecker, eine Autosteckdose und sogar ein kabelloses Ladegerät.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten bei der tragbaren Powerstation EB3A

Die Möglichkeiten zum Aufladen sind ebenfalls vielfältig und machen die Powerstation flexibel. Netzstrom, Solarzellen, Auto, Generator, Netz+Solar oder Netz+Adapter – egal, wo du bist, es sollte immer eine Möglichkeit zum Laden geben. Dank der 430-W-Schnellladung bekommst du das Gerät dabei in 40 Minuten bereits wieder 80 Prozent aufgeladen. Ein weiteres Highlight ist die Steuerung über die BLUETTI App. Via Bluetooth kannst du die Powerstation in einem Umkreis von 10 Metern problemlos kontrollieren. Durch einen Rabatt von 50 Euro kommst du bis zum 12. Mai für nur 299 Euro an das vielseitig einsetzbare Gerät. Übrigens konnten wir die BLUETTI EB3A auch schon selbst testen und die starke Flexibilität bestätigen.

→ Powerstation EB3A für 299 Euro

Wenn du hingegen ebenfalls Interesse an einem Solarpanel hast, ohne, dass du auf Flexibilität verzichten möchtest, gibt es mit der Kombination aus EB70 Powerstation und PV120 Stromgenerator ein weiteres tolles Angebot für dich. Für 998,99 Euro bekommst du so nämlich ein Komplettpaket in Sachen Solar-Energie, welches sich ebenfalls perfekt für den nächsten Camping-Urlaub eignet. Bei der EB70 Powerstation werden dir zwar nur vier unterschiedliche Lademöglichkeiten geboten, dafür gibt es aber auch satte zehn Ausgänge für die verschiedensten Geräte. Gleichzeitig kann sich die Kapazität von 716 Wh bei 1.000 W Leistung absolut sehen lassen. Das Solarpanel ist hingegen faltbar und durch die kompakte Größe mit einem Gewicht von 5,7 kg ebenfalls leicht zu transportieren.

→ EB70 Powerstation und PV120 Stromgenerator für 998,99 Euro

Erweiterbares Kraftwerk mit Solarpanel – Strom fürs ganze Haus

Auch das revolutionäre AC200MAX Kraftwerk von BLUETTI ist im Angebot erhältlich. Für 2.858 Euro bekommst du das Gerät samt PV350 Stromgenerator ganze 440 Euro billiger als sonst. Für diesen Preis wird dir eine erweiterbare Powerstation mit 2.048 Wh starken LFP-Zellen geboten. Dank des 2.200 W Volllast-Wechselrichters mit reiner Sinuswelle, handelt es sich hierbei um ein optimales Aufladezentrum – sowohl für unterwegs, als auch Zuhause. Dafür wurden gleich 15 Anschlüsse verbaut. Das wahre Highlight des Geräts ist aber die Möglichkeit, es über bis zu zwei Akkumodule (BLUETTI B230 oder B300) zu erweitern. Dadurch kannst du die Gesamtkapazität auf mächtige 8.192 Wh erhöhen.

Geladen wird die Powerstation mit bis zu 900 W über den Solareingang sowie 400 W über den Adapter. Das ist dir nicht schnell genug? Dann lädst du das Kraftwerk einfach über beide Eingänge gleichzeitig auf! So ergibt sich eine Gesamtladerate von 1.400 W, wodurch das Gerät in weniger als zwei Stunden komplett aufgeladen wird. Die intelligente App-Steuerung ist hier übrigens ebenfalls vorhanden, was die Nutzererfahrung deutlich angenehmer macht. Hinzu kommt dann noch das faltbare PV350 Solarpanel mit einer maximalen Leistung von 350 W sowie einem Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 23,4 Prozent.

→ AC200MAX Kraftwerk und PV350 Stromgenerator für 2.858 Euro

Die AC200MAX Powerstation gibt es übrigens auch ohne Solarpanel im Angebot. Hierbei zahlst du bis zum 18. Mai immerhin 400 Euro weniger und somit nur noch 1.999 Euro für das einzelne Gerät. Generell lohnt sich aber natürlich auch ein Blick auf die Aktionsseite zu den Muttertags-Angeboten.

→ AC200MAX Kraftwerk für 1.999 Euro