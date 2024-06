Stromrechnung drücken: Amazon schmeißt gerade ein steckerfertiges Balkonkraftwerk raus Michael Stupp 3 Minuten

So richtig hat der Sommer in diesem Jahr noch nicht losgelegt. Zumindest vielerorts in Deutschland. Optimisten blicken also mit Vorfreude auf die kommenden Monate. Umso besser, wenn du die Sonne nicht nur fürs Seelenheil nutzen kannst.