Bei E.ON gibt es den Klassiker des Stromanbieter-Angebots: Du kannst dir einfach durch Angabe deines geschätzten Verbrauchs und deines Wohnortes (anhand der Postleitzahl) deinen Strompreis pro Monat berechnen lassen und erhältst einen Bonus on top.

Hierbei kannst du dir eine von zahlreichen Prämien aussuchen, die du dann zu deinem Stromvertrag dazu bekommst. Einige kosten einen kleinen Einmalbetrag, andere sind völlig kostenlos – beziehungsweise werden im Strompreis mit einberechnet.

iPhone für 45 Euro, Smarte Heizungssteuerung für lau

So gibt es beim Stromanbieterwechsel hin zu E.ON etwa ein iPhone SE 2 für rund 45 Euro, ein iPad kostet knapp 40 Euro. Ein Tipp für die kalten Tage ist aber die smarte Heizungssteuerung von tado°, die es bei E.ON zum Nulltarif, also ohne Zusatzkosten gibt. In dem Paket steckt das Starterkit und insgesamt zwei smarte Heizkörperthermostate, die wir sogar schon im Test hatten. Cool beziehungsweise erwärmend: Durch den Einsatz von solchen smarten Systemen sparst du nachhaltig Energie und somit auch Kosten. Das System pumpt an kalten Tagen etwa nur dann Wärme in die eigenen vier Wände, wenn kein Fenster geöffnet ist. Beim Stoßlüften verbrauchst du also keine unnötige Wärme und musst auch nicht immer alle Heizkörper im Haus abklappern und umstellen. Die Steuerung vollzieht das smarte System von selbst. Die Routinen und kurzfristigen Modifikationen bestimmst du per App oder herkömmlich am Heizkörper.

Weitere mögliche Prämien-Extras beim E.ON-Stromanbieter-Wechsel sind etwa ein Weber-Kugelgrill, ein Sonos One 2 Smart Speaker (alle ohne Zusatzkosten) oder ein Huawei P30 Pro (48,69 Euro), ein iPad 10,2 (2019, 38,94 Euro) oder das eingangs erwähnte iPhone SE 2 (44,79 Euro).

Wie teuer dein Strompreis pro Monat ist, hängt tatsächlich von deinem erwarteten Verbrauch und deinem Wohnort ab. Dass hier keine pauschale Aussage getroffen wird, liegt an verschiedenen Kosten und Gebühren, die dein Stromanbieter je nach Ort und Verbrauch an Netzbetreiber und andere Stellen abgeben muss.

Wissenswertes über den Stromanbieter-Wechsel zu E.ON

Das E.ON-Angebot zum Stromwechsel mitsamt Prämien richtet sich an Privatkunden und der Wechsel an sich ist kostenlos. Die Kündigung beim alten Anbieter übernimmt E.ON, hier brauchst du nichts weiter zu tun. Nach Abschluss des Vertrags erhältst du die ausgewählte Prämie innerhalb von acht Wochen zugeschickt.

Auch nach der grundlegenden Preisermittlung für deinen E.ON-Strom- oder Gastarif, hast du noch ein wenig Auswahl. Du kannst den kurzfristigen Tarif zum besten Preis, aber mit der kürzesten Preisgarantie wählen. Der Mittelweg bietet längere Kostensicherheit über zwei Jahre. Die dritte Option bietet Ökostrom und die lange Preisgarantie.

Je nachdem kann es sich übrigens auch lohnen, auf eine Sachprämie zu verzichten. Bei der Tarifauswahl kannst du auch den Schalter bei „Bonus“ statt bei „Prämie“ umlegen und erhältst statt dem Heizkörpersystem (oder der jeweils ausgewählten Prämie) einen Geldbonus ausgezahlt. Je nach Kostenaufstellung liegt dieser Bonus über dem Wert der Prämie.

