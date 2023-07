Strom speichern & Geld sparen: Oukitel P5000 Powerstation aktuell 1.200 Euro günstiger

Egal, ob Zuhause in Kombination mit einer Solaranlage, beim Camping-Ausflug oder als Vorsorge für einen längeren Stromausfall: Mit der Oukitel ABEARL P5000 Powerstation bist du für alle Fälle perfekt ausgestattet. So verfügt der Generator über eine rasante Aufladezeit von 1,8 Stunden (beim dualen Aufladen via AC und Solar) und kann dank des Plug-and-play Designs im Handumdrehen in Betrieb genommen werden. Die praktischen Räder und der Teleskopgriff erleichtern dir zudem den Transport des Geräts. Aktuell kann sich die Anschaffung der Powerstation gleich doppelt lohnen, denn Oukitel streicht momentan satte 1.200 Euro vom Preis. In Kombination mit einem Solarpanel sparst du sogar noch mehr!

Oukitel ABEARL P5000 Powerstation: Große Kapazität & schnelles Aufladen zu günstigem Preis

Auf der Intersolar in München sorgte Oukitel unter anderem mit der Oukitel ABEARL P5000 Powerstation für reichlich Aufmerksamkeit. Vor allem die hohe Kapazität von 5.120 Wh kann sich dabei absolut sehen lassen. So versorgst du sogar dein ganzes Haus für mehrere Tage mit ausreichend Energie. Aufgeladen wird die LiFePO4-Batterie des Geräts, welche auf über 3.500 Ladezyklen kommt, dabei blitzschnell. So beträgt die AC-Ladezeit mit 1.800 W unter drei Stunden, während du beim Laden über ein 1.000-W-Solarpanel mit einer Ladezeit von rund fünf Stunden rechnen kannst. Doch es geht sogar noch schneller: Wenn du gleichzeitig über AC und Solar lädst, ist die Powerstation bereits in 1,8 Stunden voll geladen.

Nicht nur der Eingang, auch der Ausgang ist bei der Oukitel ABEARL P5000 beachtlich. So verfügt das Gerät über einen AC-Ausgang mit 2.200 W, wodurch du selbst waschechte Stromfresser mit ausreichend Power versorgst. Von normalen Haushaltsgeräten bis hin zum E-Auto – die Powerstation ist in dieser Hinsicht äußerst vielseitig. So stehen dir ebenso zahlreiche Anschlüsse für deine Geräte zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem fünf AC-Stecker, zwei normale USB-A-Slots, zwei USB-Slots mit QuickCharge 3.0, zwei weitere USB-C-Stecker und jeweils ein DC24V- und DC12V-Anschluss und ein Zigarettenanzünder.

Selbst für eventuelle Notfälle bist du mit der Powerstation gewappnet. Im Falle eines Stromausfalls wechselt der Generator nämlich innerhalb von 10 ms zur unterbrechungsfreien Stromversorgung mit 2.000 W. Dadurch wird kurzzeitige Unter- und Überspannungen verhindert und deine wichtigsten Geräte werden am Laufen gehalten.

Plug-and-play: So leicht kann Stromsparen sein

Ein weiteres Highlight bei der Powerstation ist das simple Plug-and-play Design. So kann das Gerät im Handumdrehen mit dem Stromnetz deines Hauses, einer Solaranlage oder auch deinem Wohnwagen verbunden werden – ohne eine komplizierte Neuverkabelung. Hier hört das raffinierte Design aber noch nicht auf: Die Räder sowie der Teleskopgriff lassen dich die etwa 52 kg schwere Oukitel ABEARL P5000 Powerstation ebenso unterwegs nutzen. Dadurch eignet sich das Gerät etwa perfekt für den nächsten Camping-Ausflug.

Gleichzeitig kannst du die Powerstation aber auch dazu nutzen, um deine Stromkosten zu senken. Vor allem in Kombination mit einem Solarpanel gibt es ordentlich Sparpotenzial, da die überschüssige Energie im Generator gespeichert werden kann. So nutzt du die Sonnenenergie etwa auch nachts. Doch selbst kurzzeitige Preisanstiege bei den Stromkosten können mit dem Gerät umgangen werden. Dafür lädst du die Powerstation entweder über ein Solarpanel auf, oder wartest, bis die Energiekosten gerade niedrig sind. Anschließend wechselst du bei steigenden Stromkosten dann auf die Versorgung über die Powerstation.

Powerstation aktuell satte 1.200 Euro billiger

Momentan kannst du mit der Powerstation nicht nur Stromkosten sparen, auch der Anschaffungspreis ist jetzt radikal reduziert. So kostet die Oukitel ABEARL P5000 Powerstation aktuell anstelle von 3.999 Euro nur noch 2.799 Euro. Dies ist ein Rabatt von 1.200 Euro! Noch mehr sparst du hingegen beim Bundle mit einem 400 W Solarpanel. Dank eines Rabatts von 1.390 Euro stehen hier 3.699 Euro auf der Rechnung.

