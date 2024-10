Strom- oder Gasanbieter wechseln & massiv sparen

Wenn es dir wie mir geht, sind Strom- oder Gaskosten etwas, das gerne mal übersehen wird. Die Beträge werden abgebucht, ohne dass ich mir viele Gedanken darüber mache, ob es nicht vielleicht auch günstiger gehen könnte. Diese aktuelle Aktion von Yello sorgt – zumindest bei mir – jetzt aber für ein Umdenken. Hier kann momentan nämlich laut dem Anbieter bis zu 15 Prozent gespart werden. Wir konnten aber sogar Rabatte von über 20 Prozent entdecken.

Teilweise über 20 Prozent Rabatt?! So einfach geht’s

Das Ganze ist dabei zum Glück richtig schön simpel. Klick einfach auf Yello.de, gib deine Postleitzahl an und schon wird dir dein persönlicher Preis und Rabatt für einen Strom- oder Gastraif angezeigt. Wie viel Rabatt du genau bekommst, hängt dabei von verschiedenen Faktoren, wie der gewählten Vertragslaufzeit (12 oder 18 Monate), ab. So würden wir beispielsweise bei unserem Brühler Standort, einem theoretischen Verbrauch von 2.500 kWh und einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten satte 21 Prozent Rabatt bekommen.

Es sind sogar über 20 Prozent Rabatt möglich

Es kann sich also durchaus lohnen, mal fix reinzuklicken und zu schauen, wie viel du bei dir vor Ort sparen kannst. Generell scheint der Rabatt bei zwölfmonatiger Laufzeit übrigens immer am höchsten zu sein, was auch an der Preisgarantie liegen könnte. Doch dazu jetzt mehr.

Ökostrom mit Preisgarantie

Neben dem aktuellen Rabatt bietet dir Yello bei Strom- oder Gasverträgen nämlich auch noch weitere Vorteile. Wirklich cool ist etwa die bereits angesprochene Netto-Preisgarantie. Einmal abgeschlossen, steigt dein persönlicher Nettopreis dadurch für die angegebene Laufzeit um keinen Cent. Lediglich wenn es Änderungen bei der Strom- und Umsatzsteuer geben oder es generell zu neuen Steuern bzw. Abgaben kommen sollte, könnte dein Preis verändert werden. Die Laufzeit der Garantie ist dabei abhängig von deiner Vertragslaufzeit. Wählst du die 1-Jahres-Option, bleibt dein Preis auch für eben jene Laufzeit bestehen. Wer sich direkt für 18 Monate bindet, bekommt sogar 24 Monate Netto-Preisgarantie.

Laut eigenen Angaben stammt dabei übrigens 100 Prozent des Ökostroms aus Europa (davon 10 Prozent Solarstrom). Ebenfalls gut fürs Klima-Gewissen: Ein Klimaschutzbeitrag in Höhe von 1 Euro pro Monat ist bereits inklusive.