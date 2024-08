Zwei Streaming-Abos für 5 Euro

Im Streaming-Dschungel sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Oder anders ausgedrückt: Es gibt mittlerweile echt unfassbar viele Anbieter, die natürlich alle monatlich zur Kasse beten. Umso besser, wenn man sich ein Abo wortwörtlich sparen kann, denn bei waipu.tv bekommst du jetzt Paramount+ für 12 Monate komplett gratis on top! Und auch der TV-Streaming-Dienst selbst bekommt einen Rabatt von 50 Prozent verpasst. Dadurch sicherst du dir den Streaming-Doppelpack ein Jahr lang für nur 5 Euro pro Monat. Warum sich das wirklich lohnen kann, zeigen wir dir hier.

Zwei Streaming-Abos zusammen für nur 5 Euro

Ab dem 1. August, ist waipu.tv mal wieder mit einem neuen Streaming-Hammer an den Start gegangen. So bekommst du nicht nur 50 Prozent Rabatt auf das umfangreiche TV-Streaming-Paket Perfect Plus. Obendrein gibt’s Paramount+ komplett geschenkt! Du sicherst dir also auf einen Schlag zwei coole Streaming-Abos – und das für lediglich 5 Euro pro Monat. Der Angebotspreis gilt dabei für 12 Monate.

waipu.tv und Paramount+ für 5 Euro

waipu.tv schlägt normalerweise mit monatlich 12,99 Euro zu Buche, ist allerdings im Vorteilspaket auch schon für 9,99 Euro zu haben. Paramount+ kostet hingegen einzeln stets 7,99 Euro pro Monat. Über den Aktionszeitraum sparst du somit satte 155 Euro.

Zwei Sachen musst du allerdings beachten. Zum einen steigen die Kosten für die Streaming-Dienste nach Ablauf der 12 Monate wieder auf die jeweiligen Normalpreise (12,99 bzw. 7,99 Euro). Mit einer rechtzeitigen Kündigung umgehst du den Preisanstieg aber problemlos und sparst vorher gewaltig. Zum anderen ist die Aktion aber auch limitiert. Am 15. August ist schon wieder Schluss. Wer Interesse hat, sollte also lieber schnell zuschlagen.

Paramount+ ein Jahr lang gratis – Das wird dir geboten

Doch was bieten dir die beiden Streaming-Abos überhaupt? 2022 ist das gleichnamige Hollywood-Filmstudio mit seinem Dienst Paramount+ in Deutschland an den Start gegangen und konnte seitdem mit vielen Blockbustern und coolen Eigenproduktionen Fans gewinnen. Zu den Highlights zählen dabei unter anderem „Tulsa King“ mit Action-Star Sylvester Stallone oder die Hit-Serie „Yellowstone“ – welche sogar einen Golden Globe ergattern konnte. Generell ist hier wirklich für jeden etwas dabei: Von Kids-TV, über Reality-Shows, Stand-up-Comedy bis hin zu den bereits erwähnten Hit-Serien und -Filmen.

TV-Streaming und coole Extras: Auch waipu.tv selbst lohnt sich

Neben Paramount+ holst du dir hiermit aber natürlich ebenso waipu.tv auf den Fernseher. Und das Angebot des TV-Streaming-Dienstes kann sich definitiv sehen lassen. So hast du Zugriff auf 279 Sender – wovon 264 sogar in HD zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen neben öffentlich-rechtlichen ebenfalls private Programme wie ProSieben und Sat.1, welche sonst kostenpflichtig über HD-Karten scharf gestellt werden müssen. Und sogar Pay-TV-Sender wie Sport1+, Universal TV und SYFY sind Teil von waipu.tv. Hinzu kommen dann noch weitere Vorteile wie die „waiputhek“ genannte Mediathek, mit der du 30.000 Sendungen und Filme auf Abruf genießen kannst. Und ein 100 Stunden Aufnahmespeicher sowie eine Neustart- und Pause-Funktion sind ebenfalls mit an Bord.