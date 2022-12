StormBox Pro: Dieser coole Bluetooth-Lautsprecher ist jetzt wieder supergünstig

Falls du einen schönen Bluetooth-Lautsprecher mit einem guten Klang suchst, aber nicht viel Geld dafür ausgeben möchtest, lohnt sich das aktuelle Angebot bei Amazon für die Stormbox Pro. Die hat in unserem Test 89 von 100 möglichen Punkten erreicht und glänzt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tribit Stormbox Pro: 360-Grad-Sound und lange Akkulaufzeit

Die Tribit Stormbox Pro ist jetzt für nur 89,99 Euro bei Amazon erhältlich und damit 25 Prozent günstiger im Vergleich zum Preis von zuletzt 119,99 Euro. Der Bluetooth-Lautsprecher kommt im Laternen-Design mit praktischem Tragegriff und einer modernen Textil-Oberfläche in Grau. Er bietet tollen 360-Grad-Sound und einen kräftigen Bass. Cool ist außerdem die extrem lange Akkulaufzeit von 24 Stunden. Dank IP67-Zertifizierung ist er darüber hinaus auch vor Wasser und Staub geschützt und somit perfekt für Outdoor-Abenteuer geeignet. Auf Wunsch lässt er sich auch mit einem weiteren Modell verbinden, um so Stereo-Sound in dein Wohnzimmer zu bringen. In unserem großen Bluetooth-Lautsprecher-Test landet die Stormbox Pro auf Platz fünf und damit noch vor diversen Modellen von Bose, Teufel oder Marshall.

Der Bluetooth-Lautsprecher verfügt weiterhin über Bluetooth 5.3 und erzeugt so eine stabile Verbindung zum jeweiligen Endgerät. Über den „XBass“-Knopf an der Oberseite schaltest du noch mal einen stärkeren Bass ein oder reduzierst ihn, wenn du beispielsweise einen Podcast hörst. Im Test hat uns zudem die enorme Lautstärke überzeugt sowie der klare und kräftige Sound. Die Ladezeit ist mit rund 7 Stunden jedoch vergleichsweise lang und bei höherer Lautstärke verringert sich die Klangqualität etwas.

So gut ist der Deal wirklich

Die Stormbox Pro kostete zwar seit November immer mal wieder 89,99 Euro, rutschte jedoch zwischendurch auch erneut auf über 119 Euro. Im August war sie sogar teilweise nicht unter 140 Euro zu haben. Jetzt kurz vor Weihnachten lohnt sich das Angebot bei Amazon also durchaus. Günstiger findest du den Lautsprecher aktuell nirgendwo sonst.