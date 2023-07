Akku-Staubsauger bei Stiftung Warentest: Der drittbeste kostet 400 Euro weniger als der beste

Wer an einen solchen Staubsauger ohne Kabel denkt, assoziiert sie schnell mit der Firma Dyson. Aber schaut man sich die Ranglisten, etwa der Stiftung Warentest (Paywall) an, erkennst du schnell: Dyson ist da gar nicht vorne mit dabei.

Bester Akku-Staubsauger: Made in Germany auf den Top-Plätzen

Stattdessen sind die Spitzenplätze von Firmen aus Deutschland belegt. Allen voran Vorwerk. Mit dem Kobold VK7 (hier Testbericht lesen) kommt der beste Sauger laut den Testern aus Wuppertal. Aber der hat auch seinen Preis. Selbst im aktuellen Angebot musst du hier noch fast 1.000 Euro hinlegen, um dir den Testsieger mit dem entscheidenden Aufsatz, der Elektrobürste, zu sichern.

Ein Blick auf die folgenden Plätze, kann hier bares Geld sparen, wenngleich die Geräte hier immer noch nicht „billig“ im engeren Sinne sind. Mehrere hundert Euro wirst du auch hier los.

400 Euro günstiger als der Testsieger, dafür mit Wechselakku

Auf Platz 3 der Warentest-Rangliste liegt der Miele Triflex HX2 in der Version „Sprinter“. Auch hierbei handelt es sich um ein Modell „made in Germany“ – genauer gesagt in Bielefeld. Wir bleiben also in NRW.

Im Vergleich zu Vorwerk kannst du Miele auch im breiten Handel kaufen. Und so gibt es den Triflex HX2 Sprinter gerade bei MediaMarkt um ein paar Euro reduziert. Hier kostet er 599 Euro und liegt damit fast 400 Euro unter dem Testsieger-Preis. Dafür bekommst du hier sogar nominell noch einiges mehr an Zubehör.

Allen voran legt Miele standardmäßig einen zweiten Akku in den Lieferumfang mit rein. Damit soll der Akku-Sauger für zweimal 60 Minuten Saugerei ausreichen, ein echter Spitzenwert. Dazu ist auch eine Auswahl an verschiedenen Düsen mit dabei, die sich vor allem in Verbindung mit den 3-in-1-Funktionen einiges an Mehrwert bieten. Den Triflex kannst du nämlich als Stielsauger mit Motor oben, mit Motor unten und als Handsauger benutzen.

→ Hier geht’s zum Triflex HX2 Sprinter bei mediamarkt.de

Miele Triflex HX2 Sprinter Akku-Staubsauger

Vergleich: Ist Vorwerk wirklich viel besser?

Ein vergleichender Blick auf die detaillierten Testergebnisse (Gesamtnoten: Vorwerk 2,1; Miele 2,3) zeigt zudem, dass der Triflex H2 Sprinter in der Kerndisziplin „Saugen“ genauso gut abschneidet, wie der Kobold VK 7 (beide 2,1). Vorwerk trägt den Sieg insbesondere durch bessere Bewertungen bei „Handhabung“ und „Umwelteigenschaften“ davon.

Noch ein Wort zu Platz 2: hier befindet sich die Pro-Version des Triflex HX2 mit der Gesamtnote 2,2. Allerdings sind die Pro-Vorteile recht überschaubar und rechtfertigen im Direktvergleich nicht den Aufpreis von rund 150 Euro.

Und Dyson? Der beste Sauger des mittlerweile von Großbritannien nach Singapur umgezogenen Unternehmens landet auf Rang 7 – der Dyson V15 Detect Absolute kostet in der Regel auch immer mehr als 700 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt