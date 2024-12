Die Steuererklärung soll zwar kein Hexenwerk sein, für mich persönlich ist das Ganze aber trotzdem immer mit Stress und Unsicherheit verbunden. Wenn es dir da ähnlich geht und du dir praktische Hilfe zur Seite holen möchtest – ohne gleich einen Steuerberater zu bezahlen – ist die WISO Steuersoftware perfekt für dich. Egal, ob als Selbstständiger oder als Angestellter, hier findest du alle wichtigen Formulare samt unzähligen Steuertipps und Erklärungen. Und kurz vor dem Jahreswechsel ist das Tool, etwa bei MediaMarkt, erstaunlich günstig.

Keine 25 Euro mehr: Steuer-Tool fast zum halben Preis

Bevor wir uns die Vorteile der WISO Steuersoftware noch mal etwas genauer anschauen, bleiben wir erst einmal beim Preis. Der kann sich aktuell nämlich echt sehen lassen. Unter anderem MediaMarkt verpasst WISO Steuer 2025 – also der Software für das Steuerjahr 2024 – einen Rabatt in Höhe von 47 Prozent. Dadurch stehen für den Download nur noch 23,99 Euro auf dem Preisschild.

Dieser Preis ist im Netz momentan ungeschlagen (zum Preisvergleich), allerdings bietet Amazon das Tool ebenfalls für knapp 24 Euro an. Lieferkosten fallen bei beiden Händlern natürlich keine an, da es sich hierbei um einen reinen Download handelt. Der Code für die Software wird dir also direkt nach der Bezahlung per E-Mail zugesandt.

Hiermit wird die Steuererklärung kinderleicht

Doch was genau bietet dir WISO 2025 und warum lohnt sich das Tool? Ganz einfach gesagt: Die Software ist DIE Unterstützung für deine Einkommensteuer-Erklärung 2024. Angefangen mit hunderten Steuertipps, über 150 Videos rund um die Steuererklärung sowie einem Steuer-Ratgeber als PDF wird Steuer-Neulingen und Profis gleichermaßen geholfen. Übrigens: Genutzt werden kann das Steuer-Tool nach dem Download sowohl am Windows-PC als auch am Mac. Selbst Apps für Smartphones und Tablets sind vorhanden.

Weiter geht’s dann mit allen wichtigen Formularen, samt Einkunftsarten. Besonders praktisch dabei: Nach jeder getroffenen Eingabe wird die Erstattung/Nachzahlung direkt berechnet und angezeigt. So weißt du bereits während der Erstellung, was möglich ist. Verschiedene Rechner helfen außerdem dabei, die richtigen Angaben zu treffen. Ganz neu dabei ist auf Wunsch ebenso ein interaktiver Chatbot, welcher dir mittels KI aufkommende Fragen beantworten kann.

Schön übersichtlich und mit praktischen Erklärungen samt Videos wird die Steuererklärung zum Kinderspiel

Zu guter Letzt kann die Software deine Steuererklärung fürs Jahr 2024 entweder als amtlich anerkannten Ausdruck oder per Internet (ELSTER) bereitstellen. Letzteres macht den ganzen Prozess noch einfacher, schneller und papierlos. Auch Selbstständigen wird mit WISO 2025 übrigens geholfen, unter anderem mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung, der Lohnsteuer-Anmeldung sowie der Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung. Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften können zudem die Feststellungserklärung erstellen. Insgesamt lassen sich hiermit bis zu fünf Steuererklärungen für das Steuerjahr 2024 abgeben.

Wie du merkst: WISO 2025 kann einiges, soll dabei aber niemals überfordernd sein und insgesamt eine möglichst unkomplizierte Erstellung der Steuererklärung ermöglichen. Die Stiftung Warentest (Paywall) kürte die Software hierfür sogar zum Testsieger, mit einer Endnote von 1,3. Für aktuell nur noch 23,99 Euro ist das Tool also auf jeden Fall eine Investition wert.

→ WISO 2025 bei MediaMarkt kaufen