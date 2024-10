Niedriger Preis, volle Leistung: Dieser Akkusauger nimmt es mit Dyson auf

Bei den Geräten von Redkey bekommst du für vergleichsweise wenig Geld hochkarätige Staubsauger und Saugroboter, die selbst Herstellern wie Dyson Konkurrenz machen. Und das für Preise unterhalb von 200 Euro. Diese Haushaltshelfer passen also auch in schmalere Budgets. Zeit, sich zwei der Geräte einmal genauer anzuschauen. Einen Akkusauger und einen Saugroboter.

Redkey X18 Akku-Staubsauger

Hier findest du nicht nur optisch, sondern auch in puncto Leistung eine echte Alternative zu den sonst kostspieligen Geräten von Dyson. Dich erwartet eine ordentliche Saugleistung von 33.000 Pascal. Zum Vergleich: Dyson-Modelle erreichen eine Saugkraft von 20.000 bis 25.000 Pascal. Damit saugt der Redkey X18 mühelos Tierhaare und Krümel von deinen Böden oder aus dem Teppich. Dank eines LED-Lichts erwischst du auch jedes noch so kleine Staubkorn.

Dabei passt der X18 die Saugkraft automatisch an den Untergrund und die Verunreinigung an. Er läuft also zur Höchstform auf, wenn es nötig ist. Wenn du jedoch nur losen Staub einsaugst, reduziert er seine Power, um so möglichst energiesparend zu arbeiten und die Akkulaufzeit von bis zu 65 Minuten zu optimieren. Ein HEPA-Filtersystem verhindert, dass Eingesaugtes einen Weg aus dem 1,6-Liter-Staubbehältnis des Saugers findet.

Bei Amazon kommst du schon für 127,99 Euro an den Sauger. Mit dem Code 2024GOGO sparst du dir noch mal rund sechs Euro, sodass am Ende 121,59 Euro auf der Rechnung stehen.

Erledigt die Arbeit von allein: Redkey R10 Saugroboter mit Wischfunktion

Wenn du nicht selbst staubsaugen willst, kommt der Redkey R10 für dich in Frage. Dank Laserdistanz-Sensoren (LDS) navigiert der Saugroboter zielsicher durch deine Wohnung. Er weicht Hindernissen gekonnt aus und sorgt dafür, dass keine Bereiche in deiner ungeputzt bleiben.

Die Saugleistung von 4.000 Pascal ist mehr als ausreichend für normale Verschmutzungen im Haushalt. Praktisch: Dieser Roboter klettert auch auf Teppiche mit einer Höhe von bis zu 18 Millimetern und passt hier, wie der X18, seine Saugleistung an. Der R10 wischt deine Wohnung auch. Dabei kannst du die Wassermenge flexibel einstellen.

Wird mit passender Station geliefert: Der Redkey R10

Sind alle Böden sauber, kehrt er selbstständig zurück in seine Station und reinigt sich. Hier befindet sich ein 4-Liter-Staubbehältnis, das du in etwa alle 90 Tage ausleeren musst. Amazon verkauft den R10 normalerweise für 289,99 Euro. Aktuell stehen jedoch 21 Prozent Rabatt auf dem ursprünglichen Preis, weshalb du nur 227,99 Euro auf den Tisch legen musst.

Du siehst: Für ein sauberes Zuhause musst du nicht mehrere Hundert Euro ausgeben. Die Redkey-Modelle stehen hochpreisigen Geräten in der Technik in nichts nach. Egal, ob du dich für den X18 oder den R10 entscheidest, du bekommst ein top Preis-Leistungs-Verhältnis geliefert.