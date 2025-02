Klar, Dyson ist nicht ohne Grund beliebt und hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und in Angeboten wie diesem kann man auch bei der Premium-Marke immer mal wieder ordentlich sparen. Doch für viele reichen schon deutlich günstigere Sauger, die dennoch von bekannten Marken stammen können.

So sind wir bei Otto jetzt etwa auf den Aqua 3000 Series Sauger von Philips gestoßen. Wie der Name schon andeutet, kann das Haushaltsgerät dabei nicht nur kabellos saugen, sondern auch wischen! Und dank 39 Prozent Rabatt rutscht der Preis bis Ende des Monats sogar auf rund 200 Euro. Was dir dafür alles geboten wird und wie gut das Angebot im Vergleich ist, zeigen wir dir hier.

39 Prozent Rabatt sorgen für Top-Preis bei Otto

Bleiben wir erst mal beim Preis. Ursprünglich hat Philips seinem Nass-Trocken-Akkusauger einen UVP von fast 330 Euro verpasst. Damit wäre das Gerät aber sogar teurer als ein aktuelles Dyson-Angebot und uns keinen Artikel wert. Otto streicht hiervon jetzt aber immerhin 39 Prozent, weshalb du nur noch 199,99 Euro zahlen musst.

Hierbei handelt es sich um einen absoluten Top-Preis, insbesondere mit Blick auf den Funktionsumfang, auf den wir am Ende noch genauer eingehen. Im Netz kommst du momentan auf jeden Fall nirgendwo günstiger an den Akkusauger (zum Preisvergleich). Hinzu kommen bei Otto zwar eigentlich noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro, wer sich vor dem Kauf aber fix kostenlos als Otto Up Mitglied registriert, spart sich diese.

Saugen & Wischen: Darum lohnt sich der Philips Akkusauger

Doch was kann der Philips-Sauger überhaupt? Zuallererst natürlich ordentlich saugen. Der Hersteller setzt dafür auf die PowerCyclone 8 Technologie, welche dir eine hohe Saugkraft mit einer langen Laufzeit bieten soll. Laut Philips kannst du den Akkusauger so ganze 60 Minuten am Stück im Normalmodus verwenden. Wer den Turbo einschaltet, kann immerhin noch 15 Minuten lang Staub, Krümel und Co. mit der ganzen Power des Geräts aufsaugen.

Der Lieferumfang des Akkusaugers ist wirklich beachtlich!

Praktisch beim Saugen ist obendrein die LED-Düse, welche versteckten Schmutz erkennbar macht. Als weiteres Extra legt Philips noch eine sogenannte Präzisionsdüse mit ins Paket. Mit dieser sollst du schwer erreichbare Stellen – etwa nah an deinen Wänden – effektiv saugen können. Generell lässt sich das Haushaltsgerät natürlich ebenso ruckzuck in einen Handstaubsauger umwandeln, sodass du noch flexibler unterwegs bist und beispielsweise problemlos deinen Pkw saugst. Und bei allem sorgt das 3-Stufen-Filtersystem für eine sichere Aufbewahrung von 99,9 Prozent der Feinstaub- und Schmutzpartikel.

Doch wie schon mehrfach erwähnt, kann der Philips Akkusauger nicht nur saugen, sondern ebenfalls wischen! Über das mitgelieferte Aqua-Modul kannst du in einem Durchgang Staubsaugen und Wischen. Dadurch soll besonders hartnäckiger Schmutz besser entfernt werden. Damit kommt das Gerät zwar wahrscheinlich nicht an die Wischleistung von Premium-Saugwischern wie dem Tineco Floor One Stretch S6 (zum Test) ran, als Extra für noch gründlichere Böden taugt das Aqua-Modul aber bestimmt. Und im Vergleich mit solchen 500-Plus-Euro-Geräten ist der Philips Aqua 3000 Series mit seinem 199,99 Euro Angebotspreis ein echtes Schnäppchen!