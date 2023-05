Starker Sonos-Sale: Tolle Sets der Edel-Marke erstaunlich günstig

Bis zum 11. Juni kannst du bei tink deine Wohnung mit tollen Audioprodukten von Sonos aufwerten. Egal, ob du ein Heimkino Set, Smart Speaker oder einfach nur einen Bluetooth-Lautsprecher suchst – hier gibt’s wirklich für jeden etwas. Besonders spannend und vor allem auch preiswert sind dabei die verschiedenen Sets der Marke, bei denen du teilweise mehrere 100 Euro sparen kannst. Wir zeigen dir die Highlights der Sonos-Aktion.

Heimkino Set, Speaker-Bundle und vieles mehr: Die Top-Angebote im Überblick

Die hohe Qualität von Sonos-Produkten schlägt sich oftmals auch beim Preis nieder. Umso spannender ist daher die aktuelle Rabatt-Aktion bei tink. Hier gibt’s nämlich starke Rabatte auf die Audiogeräte der Edel-Marke. Vor allem die Sets können sich lohnen, denn hier sparst du teilweise massiv. Farblich kannst du dich stets ohne Aufpreis zwischen Schwarz und Weiß entscheiden. Versandkosten fallen bei tink ebenfalls nicht an. Hier gibt’s die spannendsten Bundles im Überblick:

Unser Highlight: Sonos Era 100 Heimkino Set – Über 600 Euro billiger

So ziemlich alle Sets können sich sehen lassen – unsere Empfehlung ist jedoch das Sonos Era 100 Arc 5.1 Heimkino Set für 1849,95 Euro. Hierbei sparst du bis zum 11. Juni satte 606 Euro im Vergleich zum UVP und verwandelst dein Wohnzimmer im Handumdrehen in ein privates Kino. Allen voran sorgt die Arc Soundbar mit 11 Audio Treibern, einem digitalen Verstärker sowie einem verstellbaren Equalizer für einen hervorragenden Sound in deiner Wohnung. Dieses tolle Audioerlebnis machte sich auch in unserem Test bemerkbar. Hinzu kommt der Sonos Sub Gen. 3 WLAN-Subwoofer, der dem Ganzen mehr Bass und Kraft verleiht – perfekt für heimische Kino-Abende.

Abgerundet wird das Set mit zwei Sonos Era 100 Speakern. Der Nachfolger zum Sonos One kann in diesem Set-Up perfekt als Rear Lautsprecher verwendet werden. Vor allem in Anbetracht der geringen Größe hinterließ der Klang des Speakers in unserem Test einen überaus ordentlichen Eindruck. Die einzelnen Geräte kannst du dabei problemlos via WLAN miteinander verbinden, wodurch sie perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Sprachsteuerung und weiteren smarten Funktionen erleichtern dir ebenso den Alltag.

→ Sonos Era 100 Arc 5.1 Heimkino Set für 1849,95 Euro