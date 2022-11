Starke Sound-Deals: Bei Saturn gibt’s den Sonos One (2) jetzt extrem reduziert

Sonos ist seit jeher im höherklassigen Soundbusiness unterwegs und hier vor allem durch das eigene, smarte Ökosystem mit marktführend. Und den hochklassigen Sound für zu Hause kannst du dir jetzt recht günstig sichern. Hier gelangst du direkt zu den Angeboten bei saturn.de.

Bestpreis: Sonos One (Gen2) für nur noch 166 Euro

Nein, der Preis des Sonos One (Gen2), der sonst bei 230 Euro liegt, geht nicht auf erwartbare (und zuletzt schon gesehene) 199 Euro runter. Der Smart Speaker mit eingebautem Sprachassistenten und Multiroom-Kompetenz, ist bei Saturn jetzt auf den Bestpreis von nur noch 166 Euro reduziert. Absoluter Mitnahmepreis für den Lautsprecher.

Als Solo-Speaker sorgt er für Top-Sound in jedem Raum, in dem du ihn aufstellst. Per Multiroom bringst du den Sound synchron in alle Räume, wenn du mehrere Modelle aufstellst. In Kombination mit einer Soundbar (etwa der Sonos Arc, siehe nächster Absatz) kannst du den Lautsprecher (oder mehrere) auch in ein Surround-System eingliedern. Dafür tut es aber auch die SL-Version, die ohne Sprachassistent kommt und jetzt nur 139,99 Euro kostet.

Sonos Arc: Premium-Soundbar jetzt deutlich günstiger

Die 1.000-Euro-Soundbar Sonos Arc (hier geht’s zum Testbericht) ist eine der Top-Lautsprecherboxen für unter den Fernseher überhaupt. Statt den sonst aufgerufenen 999 Euro, kostet sie bei Saturn jetzt nur noch 777 Euro. Ein echter Schnapper für alle, die auf High-End-Sound für unter 1.000 Euro setzen. Hier landest du sogar deutlich unter dieser Marke.

Wie schon erwähnt, machst du aus der Arc ein Surround-System, wenn du sie mit einigen Speakern der One-Serie kombinierst. Für Extra-Bass gibt es den separat erhältlichen Subwoofer Sonos Sub, der im aktuellen Sale 649 Euro kostet und auch um satte 200 Euro reduziert ist.

→ Lesenswert: Arc oder Beam? Wann sich welche Soundbar lohnt

Weitere Sound-Deals bei Saturn

Damit nicht genug. Bei den Soundbars bist du mit der Serie „Beam“ (Testbericht lesen) kleiner und günstiger unterwegs. Und auch für den Audio-Spaß unterwegs sind dank „Roam“ noch einige Schnäppchen im Sonos-Sale mit dabei. Hier die Übersicht:

Der Zusatz SL besagt stets, dass hier kein(!) Sprachassistent mit an Bord ist. Deshalb sind die Produkte ein paar Euro günstiger. Das befriedigt einerseits Kundenwünsche von jenen, die keine Alexa bei sich wohnen haben wollen. Andererseits gibt es Fans dieser Assistenten die Möglichkeit ein paar Euro zu sparen, wenn du den Lautsprecher (etwa den One) nur als Ergänzung zur Soundbar benötigst. Da die Soundbar den Sprachassistenten ebenfalls beinhaltet, benötigst du in diesem Szenario keinen mehr im Surround-Speaker.

Der „Roam“ – kleiner Speaker mit großem Sound-Spektrum.

Bei Sonos steht bei der Produktentwicklung nicht nur die Soundqualität im Fokus, sondern auch die Optik der Geräte. Sie kommen in zeitlosem Design, das Akzente setzt, ohne zu dominieren. Zur Design-Strategie gehört auch, dass es durch die Bank nur zwei Farben gibt – Schwarz und Weiß. Bei Saturn gilt der Rabatt entsprechend immer für beide verfügbaren Farbversionen.