Starke Saugkraft made in Germany: Siemens Staubsauger im Sale für unter 200 Euro

Egal, ob Fliesen, Teppiche, Möbel oder Fugen – mit diesem Staubsauger von Siemens reinigst du in Kombination mit den Aufsätzen problemlos deine ganze Wohnung. Hierbei sticht neben der hohen Saugleistung insbesondere der tolle Komfort beim Hausputz hervor. So wechselst du dank der Kombibürste etwa im Nu zwischen Hart- und Teppichböden, während du dank des riesigen Staubbehälters deine vier Wände in einem Rutsch gründlich saugst. Wir stellen dir den Siemens VSZ7442S Staubsauger in diesem Artikel genauer vor. Immerhin gibt’s das Gerät bei Saturn aktuell bereits für nur 192,99 Euro im Angebot!

Teppich, Hartboden und Co. – Der Siemens Sauger reinigt stets effektiv

Wie eingangs erwähnt, sicherst du dir mit dem Siemens VSZ7442S Staubsauger für 192,99 Euro ein äußerst vielseitig einsetzbares Kraftpaket. Angetrieben vom 650 Watt starken Motor liefert dir das Gerät mit der sogenannten quattroPower Technology eine hervorragende Saugleistung. Besonders cool: Über den leicht zugänglichen Drehregler hast du die Saugkraft dabei stets selbst im Griff. Damit schonst du etwa empfindliche Oberflächen oder entfernst besonders hartnäckige Staubkörner mit der vollen Power.

Die Einsatzmöglichkeiten des Siemens Saugers sind dabei ebenso vielseitig. Selbstverständlich kannst du die gängigen Hartböden rund um Fliesen, Parkett und Co. effektiv mit dem Gerät reinigen. Gleichzeitig werden aber auch deine Teppiche wieder staubfrei – und das ohne extra Aufsatz! Dank der umschaltbaren Rollendüse der Kombibürste ist der Wechsel zwischen Hartboden und Teppichen nämlich ein Kinderspiel.

Die Kombibürste macht den Wechsel zwischen Teppich und Hartboden komfortabel & spart Zeit

Zusätzlich gibt es aber selbstverständlich noch weitere Aufsätze für den Staubsauger. Schwer erreichbare Stellen reinigst du beispielsweise mit der separaten Fugendüse, die wirklich jede noch so kleine Ritze säubert. Für eine großflächige Reinigung von Möbeln und Polstern ist zeitgleich die XXL-Polsterdüse verantwortlich.

Egal, ob Sofaritze, Polster oder Fliesen – Mit dem Siemens Sauger reinigst du deine ganze Wohnung

Staubsaugen in einem Rutsch: Extra langes Kabel & riesiger Staubbehälter

Die Saugkraft stimmt also schon mal und auch die Aufsätze wissen zu überzeugen. Doch wie steht es zeitgleich um den Komfort beim Saugen? Auch hier hat Siemens zum Glück mitgedacht. So setzt der deutsche Hersteller etwa auf ein extra langes Kabel mit einer Länge von 12 Metern. Dadurch saugst du ohne Probleme selbst größere Räume und Wohnungen, ohne häufig die Steckdose wechseln zu müssen. Obendrein bist du dadurch ebenfalls äußerst flexibel unterwegs. Hierbei helfen natürlich auch die vier Lenkrollen, das geringe Gewicht von rund 8 kg sowie der ergonomische Handgriff am Saugrohr. Dank letzterem kannst du sogar einhändig saugen und hast trotzdem die volle Kontrolle.

Praktische Abstellfunktion für leichtes und platzsparendes Verstauen

Ein weiteres Highlight ist der große Staubbehälter des Saugers. Mit einem Volumen von 5 Litern passt hier wirklich einiges rein! Dadurch sparst du dir selbst bei größeren Haushalten den lästigen Beutelwechsel während des Hausputzes. Zusätzlich sparst du dadurch ebenso Geld, indem du den Beutel nicht allzu häufig austauschen musst.

Apropos Austausch: Der verwendete allergyPlus Hygienefilter kann nicht nur im Nu ausgetauscht werden, sondern ist außerdem auch waschbar. Pack den Filter einfach in einen Wäschesack in die Waschmaschine bei 30 °C und 600 U/min, lass ihn anschließend für mindestens 48 Stunden an der Luft trocknen und schon kannst du weiter saugen. Besonders nützlich ist dabei die Filterwechselanzeige des Staubsaugers, die dich stets informiert, sobald ein Wechsel nötig wird. Generell liefert dir der Filter, welcher explizit für Allergiker entwickelt wurde, eine tolle Filtration. So sollen 99,99 Prozent der Allergene, Feinstaubpartikel und Bakterien gefiltert werden können.

Dieser Staubsauger schont deine Möbel & deine Ohren

Abgerundet wird das starke Gesamtpaket des Siemens Saugers vom schicken, geschwungenen Design – welches jedoch auch einen Nutzen hat. Über die sogenannte softBumper Protection werden deine Möbel und Wände nämlich vor eventuellen Kratzern geschützt. Solltest du also mal irgendwo gegenstoßen, musst du dir keine Sorgen machen.

Aus Versehen gegen den Schrank gestoßen? Kein Problem, dank der softBumper Protection.

Doch nicht nur deine Möbel, sondern auch dein Gehörgang wird bei dem Staubsauger geschont. Laut Siemens kommt dieser im Einsatz nämlich auf einen maximalen Schallleistungspegel von 67 dB, was durchaus ordentlich ist. Gleichzeitig soll der Sauger dank optimierter Dichtungen den Energieverbrauch möglichst gering halten.

Sicher dir das Siemens-Gerät jetzt mit 34 Prozent Rabatt

Bei Saturn gibt’s den Siemens VSZ7442S Staubsauger momentan im Angebot mit einem Rabatt von 35 Prozent. Statt des UVPs von 299,99 Euro stehen dadurch nur noch 192,99 Euro auf der Rechnung – ein toller Preis für den Top-Staubsauger made in Germany.