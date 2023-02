Starke Rabatte auf Smart-Home-Produkte und mehr: Diese Deals haben es in sich

Während einige Produkte bei den Smart Home Tagen von tink bereits heruntergesetzt sind, sparst du hier und da zusätzlich mit aktuell laufenden Gutscheinen. Welche Angebote sich dabei am meisten lohnen, schauen wir uns nun einmal gemeinsam an. Insgesamt geht die Angebotsaktion noch bis zum 28. Februar – sofern die Produkte nicht bereits vorher ausverkauft sind.

Smarte Heizungssteuerung von Netatmo: So startest du in dein Smart Home

Falls du deinen Heizkörpern ein Upgrade verpassen möchtest, solltest du dir einmal folgendes Angebot ansehen. Denn im Onlineshop tink gibt’s jetzt ein Starter-Set von Netatmo mit drei Heizkörperthermostaten ordentlich reduziert. Für 179,95 statt regulär 289,98 Euro bekommst du das Set nun deutlich günstiger. Das Paket besteht aus einem Verbindungsmodul, der deine smarten Helfer miteinander vernetzt sowie drei Heizkörperthermostaten. Hiermit lassen sich intelligente Heizpläne erstellen, die du bequem per App steuerst. So lässt sich einiges an Energie sparen, was sich wiederum auch auf deinem Konto bezahlbar macht.

Etwas günstiger startest du in die Heizungs-Automatisierung mit einem Starter-Set von tado°. Das Set besteht aus einem smarten Thermostat sowie einer tado° Bridge für die Verbindung deiner Smart-Home-Geräte. Statt sonst 149,99 Euro kostet es aktuell nur noch 69,95 Euro (nur bis 20.02.).

Withings Smarwatch im Bundle mit smarter Körperwaage

Weiterhin lohnt sich ein Blick auf das Bundle aus Withings ScanWatch (42mm) und Withings Body Scale. Hier bekommst du für 269 statt über 358 Euro eine Smartwatch und eine smarte Körperwaage von Withings im Bundle. Damit checkst du deine Gesundheitswerte nicht nur Zuhause, sondern auch unterwegs. Mit der ScanWatch analysierst du unter anderem deinen SPO2-Wert und deine Herzfrequenz. Auch ein präzises EKG kann die Smartwatch erstellen.

Mithilfe der Body Scale ermittelst du neben deinem Körpergewicht auch deinen BMI sowie den Gewichtsverlauf der vergangenen Messungen. Übrigens: Selbst dein Baby kannst du mit der Waage wiegen. Die gewonnenen Daten lassen sich anschließend auch mit der Fitness-App deiner Wahl verknüpfen, um deine Gesundheitsziele besser erreichen zu können.

Pixel 6a richtig günstig und Pixel 7 in coolen Bundles

Und zu guter Letzt gibt es auch interessante Deals zum Google Pixel 6a und Pixel 7 (Pro). So bekommst du ein Pixel 6a und ein Google Nest Mini für 329 statt 518 Euro, wenn du den Gutscheincode „PIXEL 50“ bei der Bestellung eingibst. Alternativ bekommst du das Pixel 6a auch im Bundle mit den Bluetooth-Kopfhörern Pixel Buds Pro für 449,50 statt 678 Euro. Auch hier musst du den Gutscheincode „PIXEL 50“ eingeben, um dir den Rabatt zu sichern.