Starke Lego Technic Deals am Prime Day: Rund 40 % Rabatt sind möglich

Wer eine Amazon Prime Mitgliedschaft hat, kann am Prime Day richtig absahnen. Als eingeloggter Kunde sparst du hier teilweise echt ordentlich. Hast du keine Mitgliedschaft, kannst du aber auch ein Probeabo abschließen und dir so die besten Deals schnappen. Wir zeigen dir hier die besten Lego Technic Deals. Übrigens alles Bestpreise – günstiger ist also derzeit (Stand: 16. Juli) niemand.

Lego Technic Rennwagen für Groß und Klein und Mini-Sets im Angebot

Starten wir mit dem Lego Technic McLaren Formel 1 Rennwagen (42141). Der ist am Prime Day gerade 31 Prozent reduziert und kostet daher nur noch 137,69 statt 199,99 Euro (UVP). Der Modellbausatz bietet mit 1.434 Steinen eine Menge Bauspaß. Hier baust du unter anderem Details wie einen V6-Zylinder Motor mit beweglichen Kolben, die Lenkung sowie ein Differential für exakte Kurvenfahrten.

Lego Technic McLaren Formel 1 Rennwagen – so sieht er aus

Zwei Sets, die eher kleinere Kinder ansprechen sollen, sind ebenfalls ordentlich rabattiert. So kommst du einerseits für nur 18,98 Euro an den Lego Technic John Deere 9620R 4WD Tractor (42136) und somit 37 Prozent günstiger. Das Bauernhofset ist ab 8 Jahren geeignet und besteht aus einem Traktor mit kippbarem Anhänger. 390 Teile sorgen für Bauspaß für rund 1 bis 3 Stunden. Ein ähnlich preiswertes Set gibt’s mit dem Lego Technic Neom McLaren Extreme E Race Car. Das Set ist für Kinder ab 7 geeignet und besteht aus immerhin 252 Teilen. Am Prime Day sicherst du dir das Modellauto mit Rückziehmotor 34 Prozent günstiger schon für 17,84 Euro.

Interaktives Sonnensystem und Hogwarts Schloss

Sowohl für Kinder als auch Erwachsene ist hingegen das Lego Technic Sonne Erde Mond Modell (42179) geeignet. Das interaktive Modell stellt das Verhältnis aus Sonne, Mond und Erde dar und kann mit einer Kurbel bewegt werden. Dadurch drehen sich Erde und Mond um die Sonne, während aufgedruckte Monate und Mondphasen zeigen, wie unsere Jahreszeiten entstehen. Somit verbindet das Set Bauspaß clever mit Lern-Elementen. Vom UVP (79,99 Euro) streicht Amazon jetzt 39 Prozent und will dadurch nur noch 48,44 Euro für das Set.

Zwar nicht aus der Technic-Reihe, aber dennoch interessant für Harry Potter Fans ist das Lego Hogwarts-Schloss (76419). Denn das reduziert Amazon momentan um 37 Prozent und möchte daher nur noch rund 107 Euro für das Set haben. Hier lassen sich Details, wie die große Halle, die Kammer des Schreckens oder der Astronomieturm bauen und bespielen. Dank 2.660 Teilen ist Bauspaß über mehrere Stunden garantiert.

Nur als Prime-Kunde? So schnappst du dir dennoch die Deals!

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.