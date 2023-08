Starke Lego-Angebote bei Alternate: Dieses Technic-Set ist ein Schnäppchen

Hobby-Baumeister aufgepasst: Bei Alternate gibt es bis zum 25. August diverse Lego-Sets im Angebot zu Bestpreisen. Unser persönliches Highlight ist dabei der Lego Technic 42151 Bugatti-Bolide für nur noch 29,99 Euro. Doch auch Comic-Fans kommen auf ihre Kosten. Zu der Iron Man Figur 76206 für 26,99 Euro bekommst du nämlich noch einen kleinen Batman geschenkt!

Mit W16-Motor und authentischen Details: Der Lego Technic 42151 Bugatti-Bolide

Der 905-teilige Lego Technic 42151 Bugatti-Bolide liefert Motorsportfans einen detaillierten Sportwagen mit zahlreichen coolen Details. Dazu zählt unter anderem der funktionierende W16-Motor sowie die bewegliche Lenkung im Inneren des Bugattis. Und auch die aufklappbaren Scherentüren sind ein richtiger Hingucker. Generell macht das Technic-Set mit der gelb-schwarzen Lackierung samt Grafikelementen zum Aufkleben optisch einiges her. Zusammengebaut misst das Auto übrigens 8 x 31 x 13 Zentimeter.

Bei Alternate kommst du jetzt zum aktuellen Bestpreis von 29,99 Euro an das Konstruktionsspielzeug. Generell gab’s das Lego-Set laut idealo zuvor sogar nur maximal einen Euro günstiger (den kurzzeitigen Preisfehler vom 9. August solltest du ignorieren).

Schnäppchen für Comic-Fans: Iron Man Figur + gratis Batman

Sehen lassen kann sich auch der Deal zur Lego 76206 Marvel Iron Man Figur. Dank eines Rabatts von 15 Prozent kommst du bereits für 26,99 Euro an den Superhelden – günstiger gibt’s die Figur bei anderen Anbietern aktuell nicht im Netz. Doch nicht nur das: Den Lego Batman 1992 (30653) im Wert von rund 8 Euro bekommst du zusätzlich als nettes Extra geschenkt!

Diese Iron Man Figur ist ein Muss für alle Marvel-Fans

Die Iron Man Figur misst nach dem Zusammenbauen der 381 Teile ganze 24 Zentimeter und ist voll beweglich. Doch die Figur, welche übrigens dem „Avengers: Age of Ultron“-Film nachempfunden ist, eignet sich nicht nur als Spielzeug. Der Marvel Held macht mit coolen Details auch als Blickfang im Regal einiges her. So verfügt das Set etwa über einen Leuchtstein, welcher Tony Starks Arc Reactor in der Brust erstrahlen lässt. Die mitgelieferte Informationstafel rundet das schicke Gesamtpaket perfekt ab.

