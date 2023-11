Starke 4K und Full-HD-Beamer unfassbar günstig – Netflix direkt integriert

Auch wenn der Black Friday selbst erst am 24. November stattfindet, läuft der Shopping-Marathon mit der Black Week bereits auf Hochtouren. So gibt’s aktuell schon einige starke Angebote auf Amazon zu entdecken. Absolute Highlights sind dabei die Deals zu den Beamern der Marke Dangbei. Ein HD-Projektor mit integrierter Netflix-Unterstützung kostet dank eines Rabatts von 25 Prozent etwa nur noch 299 Euro. So holst du dir zum kleinen Preis ein Top-Gerät fürs Heimkino.

HD-Beamer für lediglich 299 Euro: Hoher Komfort – auch dank Netflix Lizenzierung

Mit dem Emotn N1 Projektor kannst du dir ein hochwertiges Full-HD-Kinoerlebnis für nur 299 Euro in dein Wohnzimmer holen. Ein besonderes Highlight dieses Projektors ist seine offizielle Lizenzierung durch Netflix. Zusätzlich ist der Beamer auch mit anderen Streaming-Plattformen kompatibel. Das bedeutet, dass du deine Lieblingsserien und -filme ohne zusätzliche Geräte direkt auf dem Projektor genießen kannst.

Dank den Hotkeys auf der Fernbedienung steuerst du die Streaming-Apps im Nu an.

Der Full-HD-Beamer bietet eine native Auflösung von 1080p und unterstützt HDR10 sowie HLG für eine beeindruckende visuelle Qualität mit einer Helligkeit von 500 Lumen. Die Projektionsgröße kann flexibel zwischen 60 bis 120 Zoll angepasst werden, um sich optimal an die Gegebenheiten in deinem Wohnzimmer anzupassen. Ein herausragendes Merkmal dieses Beamers ist die blitzschnelle Einrichtung, die in nur etwa drei Sekunden erledigt sein soll.

In Bezug auf den Sound unterstützt der Emotn N1 Projektor Dolby Audio und verfügt über zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher. Um ein echtes Heimkinoerlebnis zu genießen, empfiehlt sich jedoch eine separate Soundanlage oder Soundbar, die über USB oder HDMI direkt an den Projektor angeschlossen werden kann. Für noch mehr Komfort können deine Geräte ebenso drahtlos über WLAN oder Bluetooth mit dem Projektor verbunden werden.

Dank eines Rabatts von 25 Prozent während der Black Week sicherst du dir mit dem Emotn N1 Projektor ein hochwertiges Gerät zum absoluten Sparpreis von lediglich 299 Euro.

Für noch bessere Bildqualität: Dangbei Mars Pro 4K-Beamer

Wenn du hingegen auf der Suche nach einem Beamer mit beeindruckenden 4K-Auflösungen bist, ist der Dangbei Mars Pro 4K-Beamer definitiv einen Blick wert. Dieser Projektor überzeugt nicht nur mit seiner gestochen scharfen 4K-Auflösung, sondern bietet auch ein beeindruckendes, ultrahelles und detailreiche Bild mit einer Größe von bis zu 200 Zoll. Mit dieser Kombination aus Auflösung und Helligkeit ist der Dangbei Mars Pro der ideale Beamer für Heimkinoliebhaber, die höchste Bildqualität und ein beeindruckendes Seherlebnis schätzen. Das Gerät ist dabei übrigens auch mit den gängigen Streaming-Plattformen kompatibel. Bei diesem Beamer streicht Dangbei satte 400 Euro vom Kaufpreis, wodurch du nur noch 1.299 Euro zahlst.

Alternativ gibt’s den Dangbei Mars Beamer übrigens auch ohne 4K-Auflösung für lediglich 849 Euro im Angebot. Die Helligkeit fällt hier mit 2.100 ISO-Lumen ebenfalls etwas geringer aus. Für entspannte Filmabende auf der Couch bist du mit dem Gerät aber dennoch Top ausgestattet.

Ein Projektor für unterwegs: Das macht den Dangbei NEO besonders

Mit dem Dangbei NEO hat der Hersteller auch noch einen ganz besonderen Beamer im Angebot. Dieser Miniprojektor ist durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht nämlich der perfekte Begleiter für Outdoor-Abenteuer wie Camping-Ausflüge. Außerdem kannst du das Gerät mühelos zu Freunden mitnehmen. Ähnlich wie der Emotn N1 bietet auch der Dangbei NEO eine integrierte Unterstützung für Netflix. Dadurch musst du keine zusätzlichen Geräte schleppen, um deine Lieblingsinhalte unterwegs genießen zu können.

Mit dem Dangbei NEO holst du dir einen HD-Beamer für unterwegs

Mit Blick auf die technischen Daten überzeugt der Beamer mit einer Full-HD-Auflösung von 1080p und einer Helligkeit von 540 ISO-Lumen, die gestochen scharfe Bilder auf einer Leinwand von bis zu 120 Zoll liefern soll. Der Sound wird durch zwei leistungsstarke 6-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio-Unterstützung bereichert. Während der Black Week gibt’s den mobilen Beamer bereits für nur 499 Euro im Angebot.