Ist denn schon Weihnachten? Vorwerk schenkt dir dieses 130-Euro-Gerät

Vorwerk-Produkte sind ein Statussymbol. Egal, ob es der Thermomix oder ein Staubsauger der beliebten Marke sind, hier kaufst du Qualität. Diese hat auch ihren Preis. Immer wieder lockt der Hersteller aber mit spannenden Rabatten und Geschenken. Dieses Mal gibt es zusätzlich zum Preisnachlass auch noch ein praktisches Gratis-Extra, das dich sonst 129 Euro kostet.

Das bekommst du von Vorwerk geschenkt

Bei der Gratisbeigabe handelt es sich um den VC100 Handstaubsauger in Weiß. Der „Krümelsauger“, wie Vorwerk ihn liebevoll nennt, eignet sich vor allem für die schnelle Reinigung zwischendurch. So verschlingt er Brösel vom Esstisch oder Staubflusen aus den Schubladen im Handumdrehen. Mit einem geringen Gewicht von nur 650 Gramm liegt er gut in der Hand und wird beim Saugen nicht zu schwer. Er bietet dabei eine ordentliche Akkulaufzeit von 20 Minuten. Im Lieferumfang enthalten ist die Ladestation, sodass der Sauger immer einsatzbereit ist.

Perfekt für zwischendurch: Der Vorwerk VC100

Den VC100 gibt es aktuell als Gratisbeigabe zu verschiedenen Angeboten rund um den VK7-Akkusauger. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen absoluten High End Sauger. Wieso? Ausgestattet mit einer ordentlichen Saugleistung von 400 Watt und vier Saugstufen plus Turbo bekommst du sogar grobe Verschmutzungen im Nu weggesaugt. Der VK7 ist trotz seiner starken Leistung ein regelrechtes Leichtgewicht und wiegt nur 2,3 Kilogramm. Das macht die Handhabung und das Putzen mit dem Kobold zu einem Kinderspiel. Wir haben den VK7 bereits ausführlich getestet. Unter anderem fiel die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten in unserem Test positiv ins Auge.

Rund 150 Euro Ersparnis und VC100 geschenkt

Die Gratis-Zugabe des VC100 Handstaubsaugers in Weiß erhöht den Schnäppcheneffekt hier noch mal deutlich. Der spannendste Deal mit der größten Ersparnis ist das Komplettpaket des Akkustaubsaugers inklusive Elektrobürste, Saugwischer, Polsterbürste und VC100. Für 1.699 Euro bekommst du dieses All-In-One-Bundle. Du sparst dir hier 148,70 Euro und bekommst zusätzlich den Raumduft „Mystic Woods“ sowie einen passenden Staubsaugerduft, den du direkt in den VK7 einsetzen kannst, kostenlos dazu.

Weiterhin gibt es den VK7 ebenso in Kombination mit der EB7 Elektrobürste und dem SP7 Saugwischer plus VC100 und Raumduft für 1.449 Euro (99,70 Euro Ersparnis). Du interessierst dich nur für den Saugwischer und den VC100? Dann greif bei diesem Bundle für 1.129 Euro zu und sichere dir eine Ersparnis von 19,70 Euro. Das Testsieger-Paket mit der EB7 bekommst du bei Vorwerk jetzt schon für 979 Euro und sparst dir dabei 20,90 Euro. Noch bis zum 27. Oktober bietet dir der Hersteller auch den VG100+ Flächenreiniger für nur 229 Euro statt wie sonst 269 Euro an.