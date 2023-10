Spitzenpreis bei Netto: Großer 4K-UHD-Fernseher von Philips

Während Aldi derzeit einen 55 Zoll großen Android-Fernseher von Xiaomi zum stark reduzierten Sonderpreis verkauft, geht Wettbewerber Netto Marken-Discount jetzt mit einem gleich großen Modell aus dem Hause Philips auf Kundenfang. Der 4K-UHD-Fernseher Philips 55PUS7607 mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bietet unter anderem eine Unterstützung von HDR 10+ und Dolby Vision für die Optimierung des gesehenen Bildes und auch sonst eine breite Ausstattungsliste.

Philips-Fernseher bei Netto zum Sonderpreis kaufen

So ist der Philips 55PUS7607 beispielsweise mit einem Triple-Tuner ausgestattet. Dein Lieblingsprogramm kannst du also über Antenne (DVB-T), Kabelanschluss (DVB-C) oder Satellit (DVB-S) empfangen, ohne dafür einen zusätzlichen Receiver zu benötigen. Für den Anschluss externer Geräte stehen drei HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Außerdem zwei USB-Ports. Für die Verbindung mit dem Internet steht neben einem LAN-Anschluss auch WLAN bereit. Wichtig, wenn du über den Fernseher zum Beispiel per App auf Streamingdienste wie Netflix oder YouTube zugreifen möchtest.

Den Stromverbrauch des LED-LCD-Fernsehers gibt Philips mit 76 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Aber nur, wenn du die von dir gewünschten Inhalte in SDR-Qualität anschaust. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Stromverbrauch auf 128 kWh pro 1.000 Stunden. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 33 Cent je kWh musst du umgerechnet folglich mit Kosten in Höhe von rund 25 respektive 42 Euro rechnen.

Philips 55PUS7607 Smart TV 55 Zoll

Niedrige Versandkosten sorgen für ein Schnäppchen

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den Smart TV des niederländischen Herstellers liegt bei 749 Euro. Netto zieht davon satte 42 Prozent Rabatt ab und bietet den Fernseher für 429,99 Euro an – solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen 2,95 Euro für den Versand dazu. Und gerade diese niedrigen Versandkosten sorgen dafür, dass du bei Netto ein echtes Schnäppchen ergattern kannst, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Nur bei Galaxus ist der Fernseher aktuell in Summe zu einem minimal günstigeren Preis zu haben. Dort werden knapp 431 Euro inklusive Versandkosten fällig.