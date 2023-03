Spektakulär günstig: MediaMarkt schmeißt Google Pixel 7 raus und schenkt dir einen Telekom-Tarif

Aktuell laufen bei MediaMarkt und in der MediaMarkt Tarifwelt die Google Days. Dabei sind zahlreiche Produkte von Google teils drastisch reduziert. Von Smartwatches über smarte Lautsprecher und Displays, Kopfhörer und Smartphones bis hin zum Google Chromecast – hier ist für viele was dabei. Ein Angebot rund um Googles neues Pixel 7 hat uns dabei aber besonders aus den Socken gehauen. Denn zusammen mit einem Tarif bekommst du es jetzt für monatlich nur 19,99 Euro und einmalig 29 Euro. Damit ist es mit enthaltenem Tarif günstiger als das Gerät allein überall sonst im Netz. Alle Details zum Deal findest du hier.

Google-Smartphone im Hammer-Deal: So gut ist das Angebot tatsächlich

Bei dem Deal in der MediaMarkt Tarifwelt handelt es sich um das marktfrische Google Pixel 7 mit 128 GB Speicherplatz. Der Angebotspreis im Tarif-Bundle gilt dabei sowohl für die Farben Obsidian (Schwarz) und Schnee (Weiß) als auch Lemongras (Hellgrün). Dazu gesellt sich der Tarif Telekom green LTE 6GB Promo, der dir dank einer Aktion noch einmal 4 GB Datenvolumen on top bereithält. Somit surfst du im LTE-Netz der Telekom mit bis zu 25 MBit/s und einem Datenpaket von insgesamt 10 GB. Auch eine Flat für Telefonate in alle deutschen Netze ist hier mit dabei.

All das bekommst du zum günstigen Monatspreis von gerade einmal 19,99 Euro. Einmalig fallen dann nur noch Kosten von 29 Euro (Gerätepreis) sowie 4,95 Euro für den Versand an. Über die Gesamtlaufzeit von mindestens 24 Monaten kommst du somit auf Kosten in Höhe von nur 513,71 Euro. Zum Vergleich: Würdest du das Top-Smartphone von Google einzeln im Netz kaufen, müsstest du dafür bereits mehr blechen (siehe Preisvergleich unten). Bei den Google Days bekommst du es also nicht nur günstiger als überall sonst – du bekommst den 10-GB-Tarif im Telekom-Netz sogar rechnerisch einfach dazu geschenkt. Solltest du mehr Datenvolumen benötigen, kannst du dir übrigens auch einen anderen Tarif dazu auswählen.

Google Pixel 7 im Kurz-Check

Das Google Pixel 7 selbst wartet mit einer hervorragenden Ausstattung auf. Der Titan M2-Sicherheitschip und die 8 GB RAM sorgen für eine schnelle und flüssige Rechenleistung im Alltag. Darüber hinaus knipst du mit der 50-MP-Hauptkamera beeindruckende Fotos – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Display löst in FHD+ auf und bringt seine Pixel mit OLED-Technik zum Leuchten. Dadurch sehen Farben und Schwarzwerte lebendig und realistisch aus. Die Bildwiederholrate beträgt 90 Hertz und der Akku bietet eine Kapazität von 4.614 mAh.

Da Gerät und Software bei Pixel-Phones immer aus denselben Händen stammen, ist beides perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für eine intuitive und flüssige Nutzererfahrung. Dazu bekommst du Sicherheits-Updates für ganze fünf Jahre und bist somit mit dem Pixel 7 auch langfristig gut aufgestellt.

Übrigens: Auch das Pixel 7 Pro und das günstigere Pixel 6a sind bei den MediaMarkt Google Days gerade mit Tarif richtig günstig zu haben. Es lohnt sich also auch hierauf und auf die anderen Angebote der MediaMarkt-Aktion einen Blick zu werfen. Auch ohne Vertrag sind die Handys hier günstig zu haben. Das Pixel 7 gibt es etwa für 549 Euro – kein Alltime-Bestpreis, aber ein guter Preis für den Moment.