Spektakulär günstig: Galaxy A54 mit 10-GB-Tarif für nur 9 Euro

Nachdem das Galaxy A53 ein echter Verkaufsschlager war und monatelang auf Platz eins unserer Beliebtheits-Liste aller Smartphones gestanden hatte, sind die Erwartungen ans A54 groß gewesen. Mit dem im März in den Verkauf gegangenen Nachfolger liefert Samsung nun ein starkes Gesamtpaket. Und in Kombination mit folgendem Tarif in der MediaMarkt Tarifwelt kommst du jetzt sogar richtig günstig dran.

Galaxy A54: Das sind die Highlights des Top-5-Nachfolgers

Für die Mehrheit aller Nutzer bietet das Galaxy A54 eine hervorragende Ausstattung, die für alle Anwendungen mehr als ausreicht. So verbaut Samsung hier ein kontrastreiches Super-AMOLED-Display mit einer Diagonale von 6,4 Zoll. Dieses bietet außerdem eine dynamische Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Dadurch sehen alle Bewegungen besonders flüssig aus. Dazu steckt im Gehäuse ein 5.000-mAh-Akku, der dich – je nach Nutzung – locker durch ein bis zwei Tage bringt.

In puncto Kameraausstattung setzt man auf eine Triple-Kamera aus Hauptkamera, Ultra-Weitwinkelkamera und Makro-Kamera. Hiermit knipst du hochauflösende Bilder mit bis zu 50 MP. Für eine gute Nutzererfahrung im Alltag sorgt zudem die Mischung aus Samsung Exynos 1380 Prozessor und 8 GB RAM. Beim aktuellen Angebot handelt es sich um die Variante des Galaxy A54 mit 128 GB Speicherplatz – je nach Geschmack kannst du zudem aus vier Gehäusefarben wählen.

Tarifdetails und Kosten: So gut ist der Deal

Zu dem neuen Top-Smartphone von Samsung gesellt sich im Deal außerdem der Tarif Super Select S. Dieser stellt dir ein monatliches Datenvolumen von 10 GB zur Verfügung. Zum regelmäßigen Surfen, Musikstreamen und für Social Media reicht das unterwegs allemal aus. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s – eine Allnet-/SMS-Flat ist ebenfalls inklusive. Für all das fällt eine monatliche Grundgebühr von 19,99 Euro an. Dazu kommen nur noch einmalig 9 Euro Gerätepreis, 29,99 Euro Anschlusspreis sowie 4,95 Euro Versandkosten hinzu. 30 Euro kannst du dir allerdings dank Wechselbonus zurückholen.

Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten landest du somit bei Gesamtkosten von rund 494 Euro. Und das ist ein wirklich starker Preis, denn normalerweise kostet bereits das Handy selbst mindestens 428 Euro (Link zu Preisvergleich bei günstiger.de). Den 10-GB-Tarif gibts somit für gerade einmal 2,75 Euro im Monat dazu!

Du willst mehr Datenvolumen? Dann könnte auch dieses Angebot für dich interessant sein: Galaxy A54 mit 18 GB Datenvolumen für einmalig 49 Euro und monatlich 19,99 Euro (jedoch ab 25. Monat teurer).