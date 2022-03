SpeakerBuddy bei Lidl kaufen: Wie eine Toniebox, aber viel günstiger Hayo Lücke 3 Minuten

Eine Toniebox ist ein wundervolles Spielzeug, um Kinder mit Hörspielen zu beschäftigen. Bei Lidl kannst du in Kürze eine preiswerte Alternative kaufen: den SpeakerBuddy. Wir zeigen dir, was er kann und was er kostet.