Sparen bei O₂: Preiswerte Datentarif-Bundles mit Spielkonsolen, Notebooks und mehr

Du bist auf der Suche nach einem Datentarif, hast aber bereits ein Smartphone oder Tablet? Dann könnte ein Bundle bei O₂ – bestehend aus einem Datentarif und einem Gadget – eine gute Möglichkeit für dich sein. Denn hier findest du gute Angebote, wenn du auf der Suche nach einer Konsole, einem Elektro-Scooter, einem Fernseher oder Audio-Produkten bist. Die Geräte-Bundles kannst du alle in Verbindung mit verschiedenen Tarifen erwerben. Wir schauen uns einige Bundles genauer an.

O₂ bietet dir beispielsweise eine Xbox Series X (1 Terabyte) in Kombination mit einem O₂ Free M Vertrag mit 20 Gigabyte Datenvolumen an. Hierfür zahlst du 34,99 Euro pro Monat (bei 36 Monatsraten). Hinzu kommen einmalige Kosten in Höhe von knapp 58 Euro. Zum Vergleich: Ein reiner O₂ Free M Tarif mit 20 Gigabyte ohne Gerät im Bundle kostet dich bei 24 Monaten Laufzeit bereits 29,99 Euro. Bei diesem Angebot bekommst du also die High-End-Spielkonsole für nur 5 Euro monatlich hinzu. Auf 36 Monate gerechnet zahlst du so im Grunde nur 180 Euro für die Xbox Series X – ein echtes Schnäppchen. Bei Kosten von aktuell rund 615 Euro für die Spielkonsole laut Vergleichsportal sparst du so etwa 435 Euro. Alternativ kannst du dich auch für 24 Monatsraten entscheiden. Dann kommst du auf Kosten in Höhe von 39,99 Euro pro Monat. Das Angebot findest du direkt bei O₂.

Microsoft Xbox Series X

Die High-End-Konsole bietet dir dank der verbauten Zen 2-CPU mit acht Kernen eine starke Leistung für all deine Lieblingsspiele. In Verbindung mit einem entsprechenden Fernseher stellt die Xbox Spiele hochauflösend in 4K dar und sorgt dank 120 Bildern pro Sekunde für eine flüssige Darstellung. Die verbaute SSD-Festplatte mit einem Terabyte Speicherplatz bietet dir darüber hinaus eine Menge Platz für all deine Lieblingsgames und sorgt für schnelle Ladezeiten beim Spielen.

Der in diesem Angebot enthaltene Datentarif O₂ Free M mit 20 GB bietet dir mobiles Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Möchtest du den Tarif mit einem 5G-fähigen Gerät nutzen und ist an deinem Ort 5G-Netz verfügbar? Dann bietet dir dieser Tarif die nötige Geschwindigkeit. Mit dabei ist eine Allnet-Flat – also eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze.

Der Tarif lässt sich neben dem Smartphone auch fürs Tablet, deinen Laptop oder einen mobilen Router verwenden. Bei der Wahl des jeweiligen Tarifs bist du jedoch völlig flexibel. So kannst du dich zum Beispiel auch für einen O₂ Free M Boost mit 40 Gigabyte für 39,99 Euro (bei 36 Monatsraten) oder einen O₂ Free Unlimited Basic Tarif für 34,99 Euro (bei 36 Monatsraten) entscheiden. Oder du wählst einen der vielen anderen Tarife – die Kosten variieren hierbei jeweils.

Nintendo Switch oder Xbox Series S: Weitere Spielkonsolen im O₂-Bundle

Neben der Xbox Series X kannst du dir bei O₂ auch eine Xbox Series S oder eine Nintendo Switch in Verbindung mit einem Datentarif sichern. Die Xbox Series S (512 Gigabyte) kostet dich in Kombination mit einem O₂ Free M mit 20 Gigabyte monatlich 29,99 Euro (bei 36 Monatsraten). Und für die Nintendo Switch (2019) zahlst du in demselben Datentarif-Bundle bei 36 Monatsraten ebenfalls 29,99 Euro pro Monat.

Macbook Air oder Macbook Pro: Sparen im Bundle

Videospiele sind nicht so deins oder du hast bereits eine aktuelle Spielkonsole? Dann kannst du dennoch von weiteren Datentarifen mit Geräte-Bundles profitieren. Zum Beispiel, wenn dein altes Notebook mittlerweile zu langsam ist und ein neues hermuss.

So sicherst du dir zum Beispiel ein Macbook Air mit schnellem M1-Chip zusammen mit einem O₂ Free M Tarif mit 20 Gigabyte für nur 44,99 Euro im Monat (bei 36 Monatsraten). Oder: Ein Macbook Pro (M1) mit 256 Gigabyte Speicherplatz mit demselben Datentarif für 54,99 Euro monatlich (bei 36 Monatsraten).

Samsung-TV preiswerter im Bundle

Auch wenn dein Fernseher in die Jahre gekommen ist, wirst du bei O₂ möglicherweise mit einem neuen TV fündig. In Kombination mit dem O₂ Free M mit 20 Gigabyte zahlst du monatlich 29,99 Euro für den Samsung TV GU60AU7199UXZG (bei 36 Monatsraten).

Hier bekommst du einen beeindruckenden 60-Zoll-Bildschirm mit 4K-Auflösung und HDR. Darüber hinaus kommt hier die sogenannte PurColor-Technologie zum Einsatz, die für besonders starke Farben sorgt.

Mehr Geräte-Bundles, die sich lohnen

Das war noch längst nicht alles – denn O₂ bietet dir einige weitere Geräte-Bundles mit Datentarif, die sich durchaus lohnen können. Hier solltest du deshalb einmal einen Blick auf die Übersicht werfen, vielleicht ist ja etwas Passendes für dich dabei.