Spar-Tipp: Xbox Series S plus Spiel zum Schnäppchen-Preis bei MediaMarkt

Coole Bundles sind so ziemlich der beste Einstieg, den du als Gamer bei einer Konsole machen kannst. So sparst du nämlich nicht nur Geld, sondern kannst auch direkt loszocken. Bei MediaMarkt gibt es so ein Bundle jetzt für die Xbox Series S. Zum Schnäppchen-Preis von 299,99 Euro bekommst du die Microsoft-Konsole mit dem neuen Vampir-Shooter „Redfall“. Das Besondere: Den Xbox-Deal gibt es nicht online, sondern nur bei MediaMarkt vor Ort.

Xbox Series S – Das kann die Microsoft-Konsole

Bevor wir uns den Konsolen-Bundles widmen, gibt es hier noch ein paar Infos zur Xbox Series S selbst. Bei der Konsole handelt es sich sozusagen um den kleinen Bruder der stärkeren Series X, welche dir aber dennoch den Genuss aktueller Spiele-Highlights mit guter Grafik und schnellen Ladezeiten ermöglicht. Für letzteres sorgt unter anderem die verbaute 512 GB große SSD-Festplatte. Gleichzeitig ist mit der Xbox Series S aber leider kein 4K-Gaming möglich, die Microsoft-Konsole erreicht maximal eine Auflösung von 1440p – was für alle, die keinen 4K-Fernseher besitzen, aber dennoch ausreichen kann.

Ebenfalls verzichten musst du auf ein Disc-Laufwerk, welches nur bei der Xbox Series X vorhanden ist. Neue Spiele holst du dir also stets digital über den Microsoft-Store. Dafür punktet das Gerät mit einer Abwärtskompatibilität. Solltest du also noch digitale Xbox One Games besitzen, kannst du diese problemlos auf der neuen Konsole installieren und zocken. Der größte Vorteil der Xbox Series S ist aber definitiv das verhältnismäßig kleine Preisschild. Im Bundle mit „Redfall“ zahlst du lediglich rund 299 Euro, während die Series X einzeln bereits rund 500 Euro kostet.

„Redfall“- Neues Game der Arkane Studios im Spar-Bundle

Nach Hits wie „Dishonored“ und „Deathloop“ widmen sich die Arkane Studios, in diesem Fall der amerikanische Ableger Arkane Austin, in ihrem neuen Spiel „Redfall“ nun einer ganz anderen Thematik – und zwar Vampiren! Wer hierbei jedoch an „Twilight“ denkt, liegt völlig falsch, denn in „Redfall“ geht es ziemlich rabiat zur Sache. Bei dem Spiel handelt es sich nämlich um einen Open-World Shooter, in dem du wahlweise alleine oder mit Freunden auf die Jagd nach den Blutsaugern gehst.

Im Bundle mit der Xbox Series S kommst du jetzt bereits besonders günstig an das Game, welches erst kürzlich (2. Mai) seinen Release feierte. Für lediglich 299,99 Euro bekommst du in den MediaMarkt-Filialen nämlich die Konsole samt „Redfall“. Einzeln kostet die Xbox Series S bei dem Händler bereits 289,99 Euro, während das neue Game für die Xbox hier 72,99 Euro zu Buche schlägt. Im Bundle sparst du dadurch fast 53 Euro! Und selbst wenn man den aktuellen Bestpreis für die Xbox Series S zur Hand nimmt (rund 261 Euro) kommt man immer noch auf eine Ersparnis von 34 Euro. Wichtig ist: Wie bereits erwähnt, gibt es diesen Deal lediglich vor Ort in den MediaMarkt-Stores.