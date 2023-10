Spar-Tipp: 5G-Tarif „SIMon“ für 8,99 Euro – so holst du dir jetzt noch 2 GB extra

Du hast keine Lust auf lange Mindestlaufzeiten, hohe Anschlussgebühren und sonstigen Ärger? Dann haben wir hier den perfekten Tarif-Deal für dich! Bei SIMon mobile bleibst du nämlich stets flexibel und kannst problemlos monatlich kündigen. Aktuell lohnen sich die 5G-Tarife des Anbieters umso mehr: Über einen Aktionscode kannst du dir jetzt nämlich 2 GB völlig umsonst dazu sichern. Dadurch zahlst du für einen Tarif mit 14 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat lediglich 8,99 Euro.

SIMon mobile ist ein Anbieter aus dem Vodafone-Netz, bei dem du dir wahlweise 12, 17 oder 27 GB 5G-Datenvolumen sichern kannst. Über den Code DATA2 gibt’s zusätzlich noch 2 GB on top – und das für ganze 12 Monate. Dadurch sicherst du dir 14 GB bereits ab nur 8,99 Euro im Monat, während dich 29 GB monatlich 16,99 Euro kosten.

Gesurft wird dabei stets mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. völlig ausreicht. Außerdem hast du hierdurch Zugriff auf das schnellere 5G-Netz des Betreibers. Hinzu kommt bei dem Tarif ebenfalls noch eine Telefon- und SMS-Flat sowie kostenloses EU-Roaming. VoLTE sorgt obendrein für eine verbesserte Audioqualität beim Telefonieren.

Ein absolutes Highlight bei den SIMon mobile Tarifen ist aber auf jeden Fall die hohe Flexibilität. Du wirst nämlich nicht in ein langes Vertragsverhältnis gezwungen und kannst jederzeit monatlich kündigen. Zusätzlich kannst du den Tarif auch problemlos bis zu drei Monate lang pausieren oder einfach zwischen den verschiedenen Datenpaketen wechseln. Der Vertrag passt sich dadurch immer deiner aktuellen Lebenslage an – und nicht andersherum. Anschlusskosten fallen übrigens keine an und auf Wunsch gibt’s den Tarif auch als eSIM.

Um dir das zusätzliche Datenvolumen sichern zu können, musst du in der Bestellübersicht einfach nur den Code DATA2 angeben. Die 2-GB-Aktion gilt dabei aber ausschließlich für Neukunden.

So günstig geht 5G – Doch das musst du bei den Tarifen beachten

Egal, ob 14 GB für 8,99 Euro oder direkt 29 GB für 16,99 Euro – die Preise von SIMon mobile können sich definitiv sehen lassen. Doch aufgepasst: Damit du dir die günstigsten Preise sichern kannst, musst du beim Vertragsabschluss deine alte Rufnummer mitnehmen. Zusätzlich hat auch der Anbieter, von dem aus du wechselst, einen Einfluss auf den Preis. Es lohnt sich also auf jeden Fall genau hinzuschauen. Auf der Startseite von SIMon mobile kannst du deinen bisherigen Anbieter zum Glück direkt eingeben und dir deinen individuellen Preis anzeigen lassen. Für alle, die keine Rufnummer mitnehmen können oder wollen, kostet der Tarif mit 14 GB dann übrigens 11,99 Euro im Monat.

→ Die SIMon mobile 5G-Tarife im Überblick

Wer wirklich das Maximum aus dem Tarif rausholen möchte, sollte sich zusätzlich ebenso die „Freunde werben Freunde“-Aktion genauer anschauen. Bis zum 3. Januar 2024 wird hierbei nämlich die Prämie verdoppelt, wodurch du dir pro geworbenen Freund noch mal 2 GB extra sichern kannst (bis zu 6 GB). Und auch dein Freund profitiert und bekommt die ersten zwei Monate seines Basis-Vertrags für 8,99 Euro komplett geschenkt. Alle weiteren Infos zu der coolen Aktion findest du auf dieser Übersichtsseite.